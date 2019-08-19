اسبانيا: إجلاء 8 آلاف شخص جراء حرائق الغابات فى جزيرة جران كناريا

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ذكرت صحيفة (الباييس) الاسبانية أنه تم إجلاء 8 آلاف شخص من منازلهم جراء حرائق الغابات التي اندلعت في جزيرة (جران كناريا)، وسط جهود رجال الإطفاء لإخمادها حيث دمرت بالفعل الأشجار في 3 آلاف و400 هكتار من مساحة الجزيرة.

يشار إلى أن 700 شخص وبدعم من 16 طائرة من بينها طائرات مائية و11 مروحية هيلكوبتر، قاموا بعملية غير مسبوقة اليوم من أجل إخماد الحريق، حيث إنها المرة الثانية التي يندلع فيه حريق هائل يؤثر على موسم الصيف في الجزيرة الإسبانية، حيث سبق أن اندلع حريق آخر في بلدة (أرتينارا) أوائل الشهر الجاري.