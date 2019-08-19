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إدارة ترامب تمدد حظر سفر الأمريكيين إلى كوريا الشمالية حتى أغسطس 2020

الإثنين، 19 أغسطس 2019 08:24 م
إدارة ترامب تمدد حظر سفر الأمريكيين إلى كوريا الشمالية حتى أغسطس 2020 ترامب
أ ش أ

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 مددت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الإثنين حظر سفر الأمريكيين إلى كوريا الشمالية حتى العام القادم. 
 
وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية - في بيان أوردته صحيفة "ذا هيل" الأمريكية - أن الحظر الذي صدر للمرة الأولى في يونيو 2017 سيظل مفروضا حتى نهاية شهر أغسطس 2020 إلا إذا تم إلغائه من قبل وزير الخارجية مايك بومبيو. 
 
وأشار البيان إلى أن الأمريكيين الذين يهتمون بالسفر إلى كوريا الشمالية من أجل أغراض صحفية أو متعلقة بالأعمال الإنسانية سيكونون قادرين على التقدم للحصول على استثناءات عبر وزارة الخارجية. 
 
وأوضحت الصحيفة أن وزير الخارجية الأمريكي السابق ريكس تيلرسون هو من فرض قرار حظر السفر إلى كوريا الشمالية خلال عهد ترامب وذلك بعد وفاة الطالب الأمريكي أوتو وارمبير الذي كان معتقلا في بيونج يانج. 
 
جدير بالذكر أن تمديد حظر السفر يأتي وسط تعطل مفاوضات نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة. 

دونالد ترامب

كوريا الشمالية

بيونج يانج

السلاح النووي

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