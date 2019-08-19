إخلاء سبيل طباخ فى واقعة تسمم 42 شخص خلال حفل زفاف بالشرقية

الشرقية – فتحية الديب

قررت نيابة مركز الزقازيق بالشرقية، برئاسة عبد السلام عابدين، رئيس النيابة، بإشراف المستشار محمد القاضى، المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، إخلاء سبيل طباخ على ذمة التحقيقات لحين ورود تحريات المباحث، فى واقعة إصابة 42 من المعازيم والحاضرين بحفل عرس بقرية "غزالة" التابعة لدائرة المركز، بحالات تسمم لتناولهم وجبات بالحفل.

كان اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطاراً من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود بلاغًا من مستشفى "الزقازيق" الجامعى، بوصول 36 مواطن، مصابين بحالات قىء وإسهال واشتباه فى الإصابة بحالات تسمم غذائى، حيث تبين حدوث إصابتهم خلال حضورهم حفل زفاف بقرية "غزالة" التابعة لدائرة مركز شرطة الزقازيق، تم ضبط الطباخ، حيث تبين إعداد الطعام وتجهيزه قبل الحفل بفترة كبيرة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.