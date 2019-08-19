إخلاء سبيل طباخ فى واقعة تسمم 42 شخص خلال حفل زفاف بالشرقية

إخلاء سبيل طباخ فى واقعة تسمم 42 شخص خلال حفل زفاف بالشرقيةالإثنين، 19 أغسطس 2019 08:51 م
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بواسطة:
محمد حسن شريف
اللهم ورث ارض مصر لشعب بني اسرائيل المختار
اللهم فضل بني اسرائيل علي العالمين