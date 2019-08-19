سوبر كورة
Ads
الإثنين، 19 أغسطس 2019 11:09 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عالمية

"أ ش أ": طهران مستعدة للخطوة الثالثة فى تقليص التزاماتها بالاتفاق النووى

الإثنين، 19 أغسطس 2019 10:35 ص
"أ ش أ": طهران مستعدة للخطوة الثالثة فى تقليص التزاماتها بالاتفاق النووى المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوى
طهران (أ ش أ)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوى، اليوم الاثنين، أن الخطوة الثالثة لتقليص الالتزامات فى الاتفاق النووى يجرى التخطيط لها بما يتناسب مع الظروف التى تواجه إيران وبقية الدول الموقعة على الاتفاق النووى.

وقال موسوى - وفقا لما ذكرته وكالة أنباء (فارس) الإيرانية - "لم تختتم حتى الآن المفاوضات والمشاورات حول تنفيذ الالتزامات الأوروبية، وهناك العديد من الاقتراحات والمشاورات".

وتابع إن "الخطوة الثالثة يجرى التخطيط لها، بما يتناسب مع الظروف التى تواجه إيران وبقية الدول الموقعة على الاتفاق النووي".

وأضاف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون يبذل جهودا فى هذا المجال، وقد دعمته بقية الدول الأوروبية ونتطلع إلى رؤية ما ستحققه هذه الجهود الدبلوماسية فى هذه المدة القصيرة التى يتعين علينا فيه اتخاذ الخطوة الثالثة، ومن ثم سيقرر المجلس الاعلى لمراقبة الاتفاق النووي، اتخاذ أو عدم اتخاذ الخطوة الثالثة من قبل إيران".

كما أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، عباس موسوى، أن بلاده وجهت تحذيرا لواشنطن عبر سفارة سويسرا فى طهران من احتجاز ناقلة النفط الإيرانية "أدريان دريا".

ونقلت قناة "روسيا اليوم" عن موسوى قوله إن الولايات المتحدة الأمريكية سترتكب خطأ جسيما له تداعيات خطيرة فى حال محاولتها احتجاز الناقلة "أدريان دريا" (جريس 1 سابقا).

وكانت ناقلة النفط الإيرانية التى كانت محور أزمة بين طهران والغرب، قد غادرت جبل طارق وذلك بعد ساعات من رفض المنطقة طلبا أمريكيا باحتجازها لفترة أطول، كما أظهرت بيانات شركة "ريفينيتيف" لتعقب حركة السفن أن الناقلة غيرت وجهتها إلى مدينة كالاماتا اليونانية.

 


الخارجيه الايرانيه

طهران

الاتفاق النووى

ناقله النفط الايرانيه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الحظر الأمريكى على وزير خارجية إيران يهدد بنسف الاتفاق النووى.. العقوبات على جواد ظريف تضعه فى خانة واحدة مع خامنئى و تحاصر جولاته الخارجية وتعزز مكانته بين المتشددين.. وتخيب آمال إنهاء التوتر مع واشنطن

الخميس، 01 أغسطس 2019 09:00 م

روحانى: إيران مستعدة للأسوأ فى جهود إنقاذ الاتفاق النووى

الخميس، 01 أغسطس 2019 06:01 م

ظريف: إيران ستقلص المزيد من التزامات الاتفاق النووى ما لم تحمها أوروبا

الأربعاء، 31 يوليه 2019 10:02 ص

إيران: سنواصل خفض التزاماتنا فى اطار الاتفاق النووى حتى بلوغ مطالبنا

الأحد، 28 يوليه 2019 10:43 م

روسيا تتهم الولايات المتحدة بتقويض الاتفاق النووى

الأحد، 28 يوليه 2019 09:47 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
مصر حديث العالم بعد إنجاز مونديال اليد.. آس الإسبانية: أحفاد الفراعنة أبطال اللعبة.. CNN : الإنجاز يؤكد تقدم المصريين فى كرة اليد.. و BBC : المنتخب الوطنى تفوق على ألمانيا "لعباً ونتيجة"

مصر حديث العالم بعد إنجاز مونديال اليد.. آس الإسبانية: أحفاد الفراعنة أبطال اللعبة.. CNN : الإنجاز يؤكد تقدم المصريين فى كرة اليد.. و BBC : المنتخب الوطنى تفوق على ألمانيا "لعباً ونتيجة"

فيديو معلوماتى.. اعرفى إزاى تتعاملى مع طفلك حديث الولادة فى سنة أولى ماميز

فيديو معلوماتى.. اعرفى إزاى تتعاملى مع طفلك حديث الولادة فى سنة أولى ماميز

"فراعنة اليد أبطال العالم".. الصحافة العالمية تحتفل بإنجاز منتخب مصر

"فراعنة اليد أبطال العالم".. الصحافة العالمية تحتفل بإنجاز منتخب مصر

مليون و800 ألف جنيه إجمالى مكافآت أبطال اليد

مليون و800 ألف جنيه إجمالى مكافآت أبطال اليد

مواعيد مباريات اليوم الاثنين 19 - 8 - 2019 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الاثنين 19 - 8 - 2019 والقنوات الناقلة

5 خطوات للتصالح فى البناء المخالف..تعرف عليها

5 خطوات للتصالح فى البناء المخالف..تعرف عليها

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة بحركة قطارات اليوم.. تعرف عليها

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة بحركة قطارات اليوم.. تعرف عليها

طقس اليوم مائل للحرارة على الوجه البحرى..والعظمى بالقاهرة 34 درجة

طقس اليوم مائل للحرارة على الوجه البحرى..والعظمى بالقاهرة 34 درجة

وولفرهامبتون ضد مانشستر يونايتد فى لقاء خارج التوقعات بالبريميرليج

وولفرهامبتون ضد مانشستر يونايتد فى لقاء خارج التوقعات بالبريميرليج

التأمين الصحى الشامل: التسجيل مستمر بالوحدات الصحية حتى 31 أغسطس

التأمين الصحى الشامل: التسجيل مستمر بالوحدات الصحية حتى 31 أغسطس

خد بالك أدوية وأطعمة دونت ميكس وتسبب آثارا جانبية خطيرة.. تعرف عليها

خد بالك أدوية وأطعمة دونت ميكس وتسبب آثارا جانبية خطيرة.. تعرف عليها

إذا كنت صاحب مشروع شبابى متعثر.. تعرف على كيفية رد مستحقات الخزانة العامة

إذا كنت صاحب مشروع شبابى متعثر.. تعرف على كيفية رد مستحقات الخزانة العامة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة