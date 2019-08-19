"أ ش أ": طهران مستعدة للخطوة الثالثة فى تقليص التزاماتها بالاتفاق النووى

طهران (أ ش أ)

أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوى، اليوم الاثنين، أن الخطوة الثالثة لتقليص الالتزامات فى الاتفاق النووى يجرى التخطيط لها بما يتناسب مع الظروف التى تواجه إيران وبقية الدول الموقعة على الاتفاق النووى.

وقال موسوى - وفقا لما ذكرته وكالة أنباء (فارس) الإيرانية - "لم تختتم حتى الآن المفاوضات والمشاورات حول تنفيذ الالتزامات الأوروبية، وهناك العديد من الاقتراحات والمشاورات".

وتابع إن "الخطوة الثالثة يجرى التخطيط لها، بما يتناسب مع الظروف التى تواجه إيران وبقية الدول الموقعة على الاتفاق النووي".

وأضاف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون يبذل جهودا فى هذا المجال، وقد دعمته بقية الدول الأوروبية ونتطلع إلى رؤية ما ستحققه هذه الجهود الدبلوماسية فى هذه المدة القصيرة التى يتعين علينا فيه اتخاذ الخطوة الثالثة، ومن ثم سيقرر المجلس الاعلى لمراقبة الاتفاق النووي، اتخاذ أو عدم اتخاذ الخطوة الثالثة من قبل إيران".

كما أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، عباس موسوى، أن بلاده وجهت تحذيرا لواشنطن عبر سفارة سويسرا فى طهران من احتجاز ناقلة النفط الإيرانية "أدريان دريا".

ونقلت قناة "روسيا اليوم" عن موسوى قوله إن الولايات المتحدة الأمريكية سترتكب خطأ جسيما له تداعيات خطيرة فى حال محاولتها احتجاز الناقلة "أدريان دريا" (جريس 1 سابقا).

وكانت ناقلة النفط الإيرانية التى كانت محور أزمة بين طهران والغرب، قد غادرت جبل طارق وذلك بعد ساعات من رفض المنطقة طلبا أمريكيا باحتجازها لفترة أطول، كما أظهرت بيانات شركة "ريفينيتيف" لتعقب حركة السفن أن الناقلة غيرت وجهتها إلى مدينة كالاماتا اليونانية.