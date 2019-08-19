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أمن كفر الشيخ يكشف لغز غرق شخص بترعة ميت يزيد

الإثنين، 19 أغسطس 2019 10:43 م
أمن كفر الشيخ يكشف لغز غرق شخص بترعة ميت يزيد جثة - أرشيفية
كفر الشيخ – محمد سليمان

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تمكنت إدارة البحث الجنائى بكفر الشيخ، تحت إشراف اللواء محمود حسين، مدير أمن كفر الشيخ، واللواء هيثم عطا، مدير إدارة البحث الجنائي، من  كشف لغز العثور على جثة مجهولة الهوية، انتشلها رجال قوات الإنقاذ النهري، بترعة ميت يزيد أمام قرية إدريجة، وتبين أنها لشخص يعمل نجارًا، تعرض للغرق أثناء الاستحمام، وتعرف عليه أهليته.

تلقى اللواء محمود حسن، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من اللواء هيثم عطا، مدير المباحث الجنائية، يفيد انتشال قوات الإنقاذ النهري لجثة مجهولة الهوية، من ترعة ميت يزيد، لشخص في العقد الرابع من عمره، يرتدي "تيشرت" أسود بخطوط بيضاء، وبنطال بيج اللون، وحافي القدمين.

وتبين للمقدم هيثم الهياتمي، رئيس مباحث مركز كفر الشيخ، عقب مناظرة الجثة، عدم وجود أي إصابات ظاهرية بها، وتم نقلها إلى مشرحة مستشفى كفر الشيخ العام، واتخاذ إجراءات النشر بالأوصاف الجسدية والعمرية، وتعرف عليه والدته وشقيقه، وتبين أنه "م.ف" 35 سنة، نجار، مقيم بناحية القنطرة البيضاء، دائرة قسم أول كفر الشيخ، ولم يتهما أحدًا أو يشتبها جنائيًا.

كما تبين أنه انزلقت قدماه ولعدم إجادته السباحة تعرض للغرق، ولا توجد شبهة جنائية فى الوفاة، تم تحرير المحضر رقم 61 أحوال، إرفاقًا بالمحضر الأصلى، وصرحت نيابة مركز كفر الشيخ برئاسة المستشار علاء الخطيب، بدفن الجثة، لعدم وجود شبهة جنائية .

 

 


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