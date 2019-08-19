أكثر من 84 ألف طالب يبدأون تنسيق المرحلة الثالثة بحد أدنى 50 % الأسبوع المقبل

وائل ربيعى

يبدأ 84872 طالبا بواقع 63318 بالشعبة العلمية و21554 بالشعبة الأدبية، من باقى الناجحين من الدور الأول للثانوية العامة، تنسيق المرحلة الثالثة بتنسيق 2019، بداية الأسبوع المقبل، وذلك بعد الانتهاء من تحويلات تقليل الاغتراب وإعلان نتيجتها نهاية الأسبوع الجارى.

كانت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، أعلنت بدء تنسيق باقى الطلاب الناجحين فى الدورالأول للثانوية العامة 2019 ضمن أعمال المرحلة الثالثة من التنسيق بحد أدنى 50 % للشعبتين العلمية والأدبية، وكذلك المتخلفين عن مرحلتى التنسيق الأولى والثانية، عقب إعلان نتيجة تحويلات تقليل الاغتراب.

وأضافت الوزارة، أنه من المقرر أن يتم إرجاء نتيجة المرحلة الثالثة من التنسيق "الدور الأول" حتى يتم تسجيل رغبات الطلاب الناجحين فى امتحانات الدور الثانى للثانوية العامة ثم يتم إعلان نتيجة ترشيحات المرحلة كاملة.