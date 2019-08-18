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6 آلاف حاج يغادرون المدينة غدا.. وغرفة الشركات: الموسم شهد نجاحا غير مسبوق

الأحد، 18 أغسطس 2019 04:04 م
6 آلاف حاج يغادرون المدينة غدا.. وغرفة الشركات: الموسم شهد نجاحا غير مسبوق الحجاج
المدينة المنورة آمال رسلان

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يواصل حجاج القطاع السياحى المتواجدين بالمدينة المنورة استعداداتهم للمغادرة والعودة إلى أرض الوطن، بعد أداء مناسك الحج لهذا العام، حيث يشهد مطار المدينة المنورة غدا مغادرة 6492 حاج بعد أن زاروا المسجد النبوى الشريف وشرفوا بالصلاة فى روضة النبى الكريم.
 
وقال يسري السعودي عضو غرفة شركات السياحة عضو البعثة الرسمية للحج السياحي، إن موسم الحج هذا العام شهد نجاحا غير مسبوق بفضل التنسيق عالى المستوى الذى تم على مستوى البعثات المصرية، وإلتزام شركات السياحة بتنفيذ برامجها وفقا للضوابط التى وضعتها وزارة السياحة، لافتا إلى أن عدد الشركات السياحية المخالفة خلال موسم الحج الحالى محدود للغاية؛ ولم يكن لها أى تأثير يذكر.
 
وأكد السعودى أن التناغم بين غرفة الشركات ووزارة السياحة ساهم بشكل كبير فى نجاح موسم الحج بهذا الشكل، مشيرا إلى تم الاستعداد جيدا لتسكين حجاج السياحة بالمدينة، مضيفا أن الجميع يعملون من أجل راحة ضيوف الرحمن، مؤكدا أن أهم ما يميز موسم الحج لهذا العام هو إصرار شركات السياحة على نجاح الموسم وتوفير جميع سبل الراحة للحجاج.
 
وتابع: "هناك متابعة دقيقة للحجاج في المدينة المنورة للاطمئنان على توفير جميع سبل الراحة، وهناك إلتزام كبير من قبل شركات السياحة سواء في الإقامة أو المواعيد، فإقامة الحجاج فى المدينة المنورة كان أغلبها فى المنطقة الشمالية المميزة في فنادقها لأول مرة خلال الموسم الحالي، وأن الشركات السياحية التزمت في الحج بعدم زيادة أعداد الحجاج في كل غرفة إقامة عن 4 حجاج فقط، طبقا للضوابط المنظمة للحج العام الحالي".

المدينة المنورة

الحج السياحى

موسم الحج

وزارة السياحة

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