5 حالات هم الأكثر عرضة للسكتة الدماغية..أصحاب الأوزان الثقيلة في المقدمة

كتبت نهير عبد النبى

السكتة الدماغية من المشاكل المزعجة التى يتعرض لها الكثيرون سواء الكبارأوالصغار وتحدث عندما ينقطع الدم أو يقل تدفقه إلى الدماغ، وهناك بعض الفئات هم الأكثرعرضة للإصابة بالسكتة الدماغية.

وحسب ما ذكره موقع jstor فأن الأكثرعرضة للسكتة الدماغية هم:

السكتة الدماغية

1:من يعانون من السمنة المفرطة هم الأكثر عرضة للإصابة بالسكتة الدماغية.

2:قلة النشاط البدنى وعدم ممارسة التمارين الرياضية، يسبب الإصابة بالسكتة الدماغية.

3:من يفرطون فى تناول المشروبات الكحولية والتدخين، يتعرضون للسكتة الدماغية.

4:مرضى السكر والقلب أكثرعرضة للسكتة الدماغية.

5: النساء هن الأكثرعرضة للسكتة الدماغية، نظرا لاستخدام حبوب منع الحمل أوالاضطرابات الهرمونية

ومن أعراض السكتة الدماغية



1:وجود مشاكل فى الكلام والاستيعاب، حيث يتعرض المريض للارتباك الشديد.

2:شلل أو خدر بالوجه والذراع والساقين.

3:مشاكل فى الابصار مع وجود رؤية ضبابية واسمرار تحت العين.

4:صداع شديد يصاحبه غثيان ودوخة.

5:صعوبة فى المشى والحركة.

وعند ظهور أى من هذه الأعراض ينصح بزيارة الطبيب فورا لإنقاذ الحالة وعلاجها منعا لحدوث أى مضاعفات.