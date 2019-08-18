وصول أول عائلة "أزيدية " إلى ألمانيا فى إطار برنامج "القبول الإنسانى"

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أعلنت المنظمة الدولية للهجرة عن وصول أول عائلة أزيدية إلى ألمانيا ، وذلك فى إطار برنامج "القبول الإنسانى" الجديد .

وأشارت المنظمة الدولية - في بيان لها صدر اليوم / الأحد / في (جنيف ) إلى أن عائلة أزيدية مكونة من 8 أشخاص وصلت إلى (برلين ) قادمة من "أربيل " في العراق ، تمهيدا لنقلها إلى مقاطعة "براندنبورج " الألمانية ، وذلك بعد أن اصبح وصولها ممكنا عبر البرنامج والذي يهدف إلى مساعدة الطائفة الأزيدية الضعيفة في الوصول إلى أوروبا .

ولفتت إلى أن موظفين دوليين صاحبوا العائلة الأزيدية خلال رحلتها ، مؤكدة ضرورة الاستمرار في دعم هذه الفئة من أجل بناء حياة جديدة خاصة بعد المحنة التي تعرضت لها على يد "داعش " .

ونوهت المنظمة إلى أنها قامت بين عامي 2015 و 2016 بدعم أكثر من ألف سيدة أزيدية للانتقال إلى ولاية "فورتمبرج " الالمانية من بينهن نادية مراد ، الأزيدية الحاصلة على جائزة "نوبل للسلام " العام الماضي " 2018 ".

وأوضحت المنظمة أنها ساعدت بشكل اجمالي منذ عام 2015 نحو 1327 شخصا من الطائفة الأزيدية تم منحهم "قبولا إنسانيا " بالدول الأوروبية في الوصول إلى وجهتهم الجديدة ، كما ساعدت في مايو الماضي 130 أزيديا في السفر إلى فرنسا كجزء من برنامج "القبول الإنساني" الذي أطلقه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون .

وذكرت المنظمة أن الجولة الحالية من عمليات القبول الإنساني " تأتى بعد خمس سنوات من اجتياح تنظيم "داعش" منطقة سنجار العراقية وإعدام الآلاف من الرجال ، واستعباد عدد كبير من النساء والفتيات جنسيا ، وكذلك تشريد آلاف الأشخاص