سوبر كورة
Ads
الأحد، 18 أغسطس 2019 09:41 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عالمية

وزير الدفاع الصربى: دولتنا محايدة ولا ترعب بالإنضمام لـ"الناتو"

الأحد، 18 أغسطس 2019 08:56 ص
وزير الدفاع الصربى: دولتنا محايدة ولا ترعب بالإنضمام لـ"الناتو" الجيش الصربى
رويترز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد وزير دفاع صربيا ألكسندر فولين أن بلاده لا تسعى للانضمام إلى حلف الناتو، مشددا على أن بلجراد ستحافظ على استقلالية قرارها وستختار أصدقاءها بنفسها.

وقال فولين خلال اجتماعه مع نظيره الروسي سيرجى شويجو فى موسكو أمس السبت "كما تعلمون، صربيا دولة محايدة عسكريا وستبقى كذلك. وطالما ظل الرئيس ألكسندر فوتشيتش يمسك بمقاليد السلطة فى البلاد، فلن تكون صربيا عضوا فى الناتو، وستختار أصدقاءها بنفسها كما ستقرر بنفسها الخطوات التى ينبغى عليها اتخاذها".

ودعا فولين نظيره الروسى لزيارة صربيا كى يطلع شخصيا على "التقدم الذى حققه الجيش الصربى بفضل روسيا، وتنامى قدرته القتالية"، وأضاف: "كلما كان الجيش الصربى أقوى، ازداد السلام فى البلقان متانة".

وكان الرئيس الصربي قد أعلن الشهر الماضي أن بلاده ستتسلم من روسيا قبل نهاية السنة الجارية 4 مروحيات قتالية من طراز "مي-35" و3 مروحيات نقل "مي-17" و10 دبابات "تي-72" و20 مركبة استطلاع قتالية.

وفي صيف العام الماضي ذكرت وسائل الإعلام أن بلغراد وجهت إلى روسيا طلبا رسميا بشراء منظومات "إس-300" للدفاع الجوي.

 

الناتو

صربيا

ألكسندر فولين

حلف شمال الأطلسى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
للطلاب الجدد.. 11 فئة من الطلاب محرومة من السكن بالمدن الجامعية.. تعرف عليها

للطلاب الجدد.. 11 فئة من الطلاب محرومة من السكن بالمدن الجامعية.. تعرف عليها

صور.. كيف تقضى رحلة سعيدة بأقل الأسعار على شواطئ بورسعيد

صور.. كيف تقضى رحلة سعيدة بأقل الأسعار على شواطئ بورسعيد

استشهاد 3 فلسطينيين فى إطلاق نار للجيش الإسرائيلى على حدود غزة

استشهاد 3 فلسطينيين فى إطلاق نار للجيش الإسرائيلى على حدود غزة

الأطفال أصحاب البشرة الداكنة أكثر عرضة للإصابة بالكساح.. اعرف السبب

الأطفال أصحاب البشرة الداكنة أكثر عرضة للإصابة بالكساح.. اعرف السبب

الأرصاد: انخفاض طفيف فى درجات الحرارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 35 درجة

الأرصاد: انخفاض طفيف فى درجات الحرارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 35 درجة

مشروع محور قوص أعلى النيل بالصعيد بتكلفة 1.3 مليار جنيه × 10 معومات

مشروع محور قوص أعلى النيل بالصعيد بتكلفة 1.3 مليار جنيه × 10 معومات

"مهنتك ايه وبتشتغل كام ساعة؟".. تعرف على عدد ساعات العمل لكل مهنة

"مهنتك ايه وبتشتغل كام ساعة؟".. تعرف على عدد ساعات العمل لكل مهنة

صورة من زمان.. شاهد إعلان حفلات محرم فؤاد ونجاة الصغيرة فى رأس البر

صورة من زمان.. شاهد إعلان حفلات محرم فؤاد ونجاة الصغيرة فى رأس البر

موقع التنسيق يغلق باب التحويلات أمام الطلاب.. بعد غدٍ

موقع التنسيق يغلق باب التحويلات أمام الطلاب.. بعد غدٍ

100 مليون صحة تكشف وسائل الهضم السريع بعد تناول الوجبات

100 مليون صحة تكشف وسائل الهضم السريع بعد تناول الوجبات

لمواجهة تغيرات المناخ.. إنهاء 7 مشروعات لحماية السواحل الشمالية بـ133 مليون جنيه

لمواجهة تغيرات المناخ.. إنهاء 7 مشروعات لحماية السواحل الشمالية بـ133 مليون جنيه

التموين: صرف 60% من السلع المدعمة لأصحاب البطاقات ضمن مقررات أغسطس

التموين: صرف 60% من السلع المدعمة لأصحاب البطاقات ضمن مقررات أغسطس

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة