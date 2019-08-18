وزير الدفاع الصربى: دولتنا محايدة ولا ترعب بالإنضمام لـ"الناتو"

رويترز

أكد وزير دفاع صربيا ألكسندر فولين أن بلاده لا تسعى للانضمام إلى حلف الناتو، مشددا على أن بلجراد ستحافظ على استقلالية قرارها وستختار أصدقاءها بنفسها.

وقال فولين خلال اجتماعه مع نظيره الروسي سيرجى شويجو فى موسكو أمس السبت "كما تعلمون، صربيا دولة محايدة عسكريا وستبقى كذلك. وطالما ظل الرئيس ألكسندر فوتشيتش يمسك بمقاليد السلطة فى البلاد، فلن تكون صربيا عضوا فى الناتو، وستختار أصدقاءها بنفسها كما ستقرر بنفسها الخطوات التى ينبغى عليها اتخاذها".

ودعا فولين نظيره الروسى لزيارة صربيا كى يطلع شخصيا على "التقدم الذى حققه الجيش الصربى بفضل روسيا، وتنامى قدرته القتالية"، وأضاف: "كلما كان الجيش الصربى أقوى، ازداد السلام فى البلقان متانة".

وكان الرئيس الصربي قد أعلن الشهر الماضي أن بلاده ستتسلم من روسيا قبل نهاية السنة الجارية 4 مروحيات قتالية من طراز "مي-35" و3 مروحيات نقل "مي-17" و10 دبابات "تي-72" و20 مركبة استطلاع قتالية.

وفي صيف العام الماضي ذكرت وسائل الإعلام أن بلغراد وجهت إلى روسيا طلبا رسميا بشراء منظومات "إس-300" للدفاع الجوي.