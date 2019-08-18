وزير الدفاع الروسى: تحليقات طيراننا عند الحدود الروسية الأمريكية اعتيادية

أ ش أ

قال وزيرالدفاع الروسى سيرجى شويجو: إن الطيران الاستراتيجى الروسى قد استعاد قدراته، مشيرًا إلى أن المهام التي ينفذها عند الحدود الروسية - الأمريكية في الشرق الأقصى اعتيادية وليست ضربًا من التنمر.

وأضاف شويجو - في تصريحات متلفزة ذكرتها قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم /الأحد/ - : "لقد استعدنا ما كان لدينا في الماضي، وبدأ طيراننا الاستراتيجي وبعيد المدى ينفذ التحليقات إلى حيث كان يحلق سابقًا، وشرعنا في تسيير الطلعات الجوية المقررة".

وأشار إلى أن الأمريكيين على علم بتحليق الطائرات الروسية وأن هذا أمر طبيعي ومفهوم..موضحًا أن هذه التحليقات يجرى التخطيط لها وجدولتها في مطلع السنة، كما أن تسيير الدوريات الجوية الروسية - الصينية المشتركة فوق المياه الدولية لبحري اليابان والصين الشرقي الشهر الماضي، جزء من عمل مشترك تم الاتفاق عليه مسبقًا.

وكانت تحليقات الطائرات الروسية والصينية في المنطقة المذكورة قد أثارت انتقادات واحتجاجات من سيول وطوكيو، اللتين اعتبرتا هذا التحليق تهديدًا لمصالحهما الجيوسياسية.

وجاء تصريح "شويجو" تعليقًا على تحركات حاملتي الصواريخ الاستراتيجيتين (تو-160) اللتين حطتا - في وقت سابق - في مطار "أرادير" في تشوكوتكا، وهي منطقة في أقصى شرق روسيا ولها حدود بحرية مع ولاية ألاسكا الأمريكية؛ للمشاركة في مناورات جوية هناك، ثم عادتا بعد يومين إلى نقطة تمركزهما في مقاطعة ساراتوف وسط البلاد.