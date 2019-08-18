هنا معرض القرآن.. مخطوطات نادرة لكتاب الله وقطع قديمة من ستار الكعبة

المدينة المنورة - محمود عبد الراضي

يحرص الحجاج المصريون على زيارة متحف معرض القرآن الكريم بالمدينة المنورة المقام بجوار المسجد النبوي الشريف، حيث تفيض مشاعرهم لدى جولتهم في المعرض لما يحتويه من تقنيات مبهرة تُظهر عظمة كتاب الله عز وجل وأهمية تعظيمه ومعرفة تاريخ القرآن العظيم .

معرض القرآن الكريم

ويستقبل المعرض زواره على فترتين صباحية ومسائية وتمت ترجمة محتواه إلى عشر لغات مختلفة وحية بجانب اللغة العربية الأساسية واللغة الإنجليزية ولغة خاصة للأطفال تناسب مستواهم العمرى والفكرى، ويهدف إلى تعريف الناس بكتاب الله تعالى عبر محتوى دقيق ومنظومة واسعة من التقنيات وفق أسلوب العرض المتحفى لدعوة الناس إلى تعلم القرآن الكريم وتعليمه وإبراز جوانب عظمة كتاب الله عز وجل وأهمية تعظيمه ومعرفة تاريخ القرآن العظيم وعرض التقنيات الخاصة بالقرآن الكريم، إلى جانب إبراز جهود المملكة العربية السعودية التاريخية والحديثة فى العناية بالقرآن الكريم والتعريف بالمخطوطات القديمة للمصاحف وأوعية كتابتها والأدوات المستخدمة فيها واللوحات الجمالية والخطوط والصور والمقتنيات الخاصة بالقرآن الكريم قديماً وحديثا.

جانب من محتويات المعرض

ويتكون متحف معرض القرآن الكريم من عدة قاعات من بينها قاعة الاستقبال التعريفية الذي يعرض من خلاله فيلم قصير لتعريف الزائر على المعرض كاملا ، وقاعة كبار الزوار يتم فيه استقبال كبار زوار متحف المعرض إضافة إلى وجود محتوى خاص بهم في القاعة وكذلك قاعة النبأ العظيم التي تتحدث عن جوانب ممتعة في عظمة القرآن الكريم وكيف بُهر العرب به كما بهر به الجن والملائكة مع لمحة سريعة حول فضائل عدد من آيات وسور القرآن الكريم ، إضافة إلى جوانب من إعجاز القرآن الكريم .

لوحات لتاريخ الحج

أما قاعة تاريخ القرآن الكريم فيتعرف الزائر من خلاله على قصة نزول القرآن والوحى وكيف كانت أحوال الناس حين انقطع الوحى، ثم قصة جمع القرآن الكريم وترتيبه حتى وصل إلينا مطبوعا، بالإضافة إلى قاعة مصغرة يشاهد فيها الزائر نموذجا لورشة عمل لخط المصحف الشريف، ومن القاعات الرئيسة أيضا قاعة جهود المملكة التاريخية الخاصة بالعناية بالقرآن الكريم "المخطوطات" حيث تبرز هذه القاعة جهود المسلمين فى العناية بكتاب الله تعالى عبر القرون عامة، كما تبرز جهود المملكة العربية السعودية فى العناية بكتاب الله تعالى من خلال مكتبة الملك عبدالعزيز العامة بالمدينة المنورة التى تضم مجموعة نادرة من أنفس المخطوطات للمصحف الشريف وأكثرها تنوعا فى نسخها الأصلية ونسخ مصورة أيضا.

شاشات عرض للتعريف بمعرض القرآن الكريم بالمسجد النبوى

ومن قاعات متحف المعرض أيضا قاعة ورتل القرآن التى تظهر فيها جماليات النص القرآنى حيث سيتعرف الزائر من خلال هذه القاعة على تلاوة القرآن وآدابها وطريقة تعلم القرآن وتعليمه وكذلك القراءات القرآنية وأنواعها من خلال الاستماع إلى أجمل المصاحف المرتلة والأصوات العذبة لمشاهير القراء من المملكة والعالم الإسلامى، أما قاعة التفسير والتدبر فيتعرف الزائر من خلالها على نشأة تفسير القرآن الكريم والمراحل التى مر بها حتى وصل إلينا عبر العديد من مشاهير المفسرين ومرحلة ما بعد التفسير وهى تدبر القرآن الكريم إضافة إلى جانب تطبيقى يعرض لملامح من طريقة عرض القرآن للتوحيد والإيمان بالله سبحانه وتعالى إلى جانب العرض المرئى وقاعة تقنيات فى خدمة القرآن الكريم، فيما تضم قاعة تربية الناشئة والأسرة على القرآن الكريم جوانب تعين على تربية الناشئة والأسرة على القرآن الكريم مستعرضة نماذج لأحوال السابقين فى طريقة تعلمهم القرآن ونماذج لنبوغهم الأمر الذى يشعل الرغبة فى المنافسة والمسابقة فى تعلم القرآن الكريم.

وتضم جنبات متحف المعرض جناح "متجر الهدايا التذكارية" التى حرصت الإدارة من خلاله على تخليد ذكرى هذه الزيارة لمتحف المعرض ويحتوى على عدداً من الإصدارات وبعضاً من التقنيات المعنية بالقرآن الكريم التى يمكن للزائر شراؤها واقتناؤها كتذكار لزيارته لهذا المعرض مراعية لمستويات الزوار العمرية والمعرفية، إضافة إلى مراعاتها للغاتهم وتكون هذه الهدايا والإصدارات متاحة عبر المتجر الإلكترونى الخاص بموقع متحف معرض القرآن الكريم على الإنترنت.

ويضم المتحف أيضا عدداً من أنفس المخطوطات الخاصة بالمصاحف التى يطلع عليها الزائر للمرة الأولى كتبت عبر عصور مختلفة بأشكال وصور متعددة منها مخطوطات بصورتها الأصلية وبعضها مصورة كما تتضمن مقتنيات المعرض ستارة الكعبة الشريفة نسجت قبل نحو 140 عاما وغيرها من المقتنيات النادرة والمخطوطات التى يتيح المعرض لزائريه مشاهدتها، بينما تتميز حافظات المخطوطات التى تم تصنيعها خصيصاً للمعرض لدى واحد من أهم المصانع فى العالم لحماية المخطوطات من العوامل الطبيعية التى قد تتلفها أو تؤثر عليها كالحرارة والهواء والأرضة إضافة إلى حمايتها من السرقة والاعتداء.