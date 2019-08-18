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ننشر قائمة بـ 18 عالما كرمهم الرئيس السيسى فى عيد العلم اليوم

الأحد، 18 أغسطس 2019 11:16 ص
ننشر قائمة بـ 18 عالما كرمهم الرئيس السيسى فى عيد العلم اليوم الرئيس عبد الفتاح السيسى
وائل ربيعى

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ينشر "اليوم السابع"، قائمة بـ 18 عالما مصريا من الحاصلين على جوائز الدولة، حيث كرمهم الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية باحتفالية عيد العلم، التى أقيمت اليوم بمركز المنارة للمؤتمرات.
 

أولاً: جوائز النيل

 
الدكتور محمد عبد القادر على صبح الأستاذ بمركز أمراض الكلى والمسالك البولية  ـ جامعة المنصورة
 
الدكتور نبيل عبد الباسط إبراهيم سليم الأستاذ المتفرغ بالمركز القومى للبحوث.
 
الدكتور جمال الدين إبراهيم محمد ابو السرور الأستاذ المتفرغ بكلية الطب ـ جامعة الأزهر
 
 
 

ثانياً: جوائز الدولة التقديرية

 
الدكتور نبيل عبد المجيد محمود صالح الأستاذ الباحث المتفرغ بالمركز القومى للبحوث
 
الدكتور هانى عبد العزيز طلبة الشيمى الأستاذ بكلية الزراعة ـ جامعة القاهرة
 
الدكتور أسامة أحمد محمد على بدارى أستاذ بكلية الصيدلة ـ جامعة عين شمس
 
الدكتور تيمور مصطفى إبراهيم أبو هنيدى أستاذ متفرغ بكلية الطب ـ جامعة القاهرة
 
الدكتور شريف حسين عبد الرازق قنديل أستاذ متفرغ بمعهد الدراسات العليا والبحوث ـ جامعة  الإسكندرية
 
الدكتور دسوقى أحمد محمد عبد الحليم أستاذ بمعهد الهندسة الوراثية ـبمدينة الأبحاث العلمية ـ برج العرب
 
الدكتور هشام جابر عبد الوهاب العنانى أستاذ متفرغ بكلية الطب ـ جامعة القاهرة
 
الدكتور أمير فؤاد سوريال عطية أستاذ بكلية الهندسة ـ جامعة القاهرة
 
الدكتور محمد لبيب راغب سالم أستاذ بكلية العلوم ـ جامعة طنطا
 
الدكتور طارق عبد المنعم معين الديسطى أستاذ بمركز أمراض الكلى والمسالك ـ جامعة المنصورة
 
الدكتور صلاح صبرى أحمد عبيه أستاذ بمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا
 
الدكتورة إيمان محمد حسين خضر أستاذ متفرع بكلية الطب ـ جامعة أسيوط
 
الدكتور محمود محمد محمد النحاس أستاذ متفرغ بكلية التربية ـ جامعة عين شمس
 
الدكتورة رجاء طه أحمد منصور مديرة المركز المصرى لأطفال الأنابيب
 
الدكتورة مها سعد على زكى محمود أستاذ باحث بالمركز القومى للبحوث
 
 
 
 

عيد العلم

الرئيس السيسى

تكريم العلماء

القومى للبحوث

احتفالية عيد العلم

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