ناسا تختبر بدلات جديدة من سبيس إكس استعدادا لإطلاق مركبة دراجون

محمد عبد المجيد

حظى رائدا الفضاء بوب بنكن ودوج هيرلى من وكالة ناسا، بفرصة اختبار بدلات الفضاء الجديدة من شركة سبيس إكس، ومن المزمع ارتداؤها حين إطلاق مركبة دراجون الفضائية إلى محطة الفضاء الدولية.

و بحسب وكالات أنباء، أوضحت ناسا فى بيانها، أن روادها عاينوا جميع الأنشطة والإجراءات وعمليات الاتصال على المركبة، وتمرنوا عليها استعدادًا ليوم الإطلاق عندما تنطلق مركبة كرو دراجون من مجمع الإطلاق "39 إيه" فى ولاية فلوريدا على متن صاروخ فالكون 9.

بالإضافة إلى ذلك، أجرى فريق التحكم الأرضى محاكاة للعد التنازلى قبل الإطلاق بالتنسيق مع رواد الفضاء داخل جهاز مصمم خصيصًا لمحاكاة مركبة كرو دراجون.

ولم تحدد سبيس إكس وناسا موعدًا للإطلاق بعد، وجدير بالذكر أن كبسولة مركبة كرو دراجون انفجرت خلال اختبار فى إبريل/نيسان الماضي، ما أخّر موعد الإطلاق حتى أجل غير مسمى. لكن أحدث التخمينات تفترض أن الإطلاق المقبل قد يحدث خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني.

كشفت سبيس إكس عن أحدث طراز لهذه البدلات الفضائية فى العام 2017، ولم تصممها لتحمل بيئة الفضاء القاسية، وزودتها عوضًا عن ذلك بعدة سلامة احتياطية تفيد فى حال حدوث انخفاض مفاجئ فى ضغط المركبة.