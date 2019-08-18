موجز 6.. تطوير ميدان التحرير ضمن القاهرة التاريخية ومسلة 19 مترا تزينه

نشر اليوم السابع خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة، منها تكريم الرئيس عبد الفتاح السيسي لعدد من العلماء فى الاحتفال بعيد العلم، وإعلان رئيس الوزراء تطوير ميدان التحرير ضمن القاهرة التاريخية، وإقالة مارتن لاسارتى من تدريب الأهلى.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساء..

كلف الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بسرعة البدء فى تطوير ميدان "التحرير" ضمن جهود تطوير القاهرة التاريخية، التى تقوم بها الحكومة حاليًا.

قررت لجنة التخطيط للكرة برئاسة الدكتور طه إسماعيل وبحضور الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي توجيه الشكر للأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم ومعاونيه الأجانب على الفترة التي تولى فيها القيادة الفنية، كما قررت اللجنة تكليف الكابتن محمد يوسف بقيادة الفريق لحين التعاقد مع مدير فني أجنبي خلال الفترة القادمة.

تعظيما لدور العلم والعلماء، وتأكيدا لسياسة الدولة فى تقدير علماء الأمة، حرص الرئيس عبد الفتاح السيسى على إعادة الاحتفال بعيد العلم وتكريم علماء الأمة، حيث كرم الرئيس اليوم 18 عالمًا من علماء مصر الفائزين بجوائز الدولة.

بعد تكريمهم من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، أكد علماء مصر المكرمون اليوم باحتفالية عيد العلم، أن هذا التكريم يأتى تتويجا لعملهم البحثى فى مختلف تخصصات العلم، وان هذا التكريم يأتى تشجيعا لبذل مزيدا من الجهد؛ لقيادة مصر نحو مستقبل أفضل فى مجال البحث العلمى والمنافسة على المستوى العالمى.

أعلن الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، الانتهاء من أعمال الإصلاح وصيانة الأماكن المتضررة بالمبنى الشمالى للمعهد القومى للأورام، مؤكدا أنه جارى العمل بسائر مباني ومنشآت المعهد، بعد الإنفجار الإرهابى لسيارة محملة بالمتفجرات علي كورنيش النيل أمام المبنى الرئيسي للمعهد، وذلك فيما يخص الأماكن الخاصة باستقبال وعلاج المرضى، مشيراً إلى أن المعهد استقبل مرضاه بكامل طاقته دون أى خلل.

ساهمت الاكتشافات التى حققتها مصر خلال الفترات الماضية في تحويلها من دولة مستوردة للغاز إلي دولة مصدرة للغاز الطبيعي، حيث حققت مصر على مدار الخمس سنوات الماضية 248 اكتشافاً بترولياً جديداً يتضمن 165 كشف زيت خام و83 كشف غازى وكانت تلك الاكتشافات بمناطق الصحراء الغربية والشرقية والبحر المتوسط وسيناء والدلتا وخليج السويس.

أكدت وزارة الصحة والسكان أنه يجب على المواطنين فى حالات الطوارئ والحوادث الاتصال برقم 123 والخاص بالإسعاف لتقديم الدعم الخدمى اللازم للحالة.

أبرزت وكالة "نوفا" الإيطالية استهداف الحكومة المصرية لخفض معدل الدين للناتج المحلى ليبلغ 77.5% فى 2022، وقالت إن وزارة المالية المصرية أعلنت استمرار العمل لتحقيق هذا الهدف، والذى يعتبر أحد الأهداف الاستيراتيجية لبرنامج الإصلاح الاقتصادى وتحقيق أهداف التنية المستدامة بمختلف دعائمها الاقتصادية.

فى ضوء تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للحكومة بتطوير القاهرة التاريخية، نرصد فيما يلى فى 5 معلومات.. أبرز محاور خطة الحكومة لتطوير القاهرة التاريخية.

أعلنت قوى إعلان الحرية والتغيير في السودان، تزكيتها عبد الله حمدوك رئيسا للوزراء فى مرحلة انتقالية وصفتها بالخطيرة من عمر السودان، حيث تنتظره العديد من الملفات المهمة، وعلى رأسها التوفيق بين وجهات النظر حول مستقبل السودان، والحرب والنزاعات المسلحة فى الدولة، بالإضافة إلى تحدى اقتصاد الدولة المنهار، والمحاكمات لرموز النظام السابقة.

كشفت وزارة الصحة السودانية، اليوم، عن وفاة 46 مواطنًا بسبب السيول والأمطار وإصابة 97 شخصًا ونفوق 3137 حيوانًا.

بدأت مراكز تلقي طلبات الترشح لعضوية المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي 2019، اليوم، الأحد، في تسجيل أعضاء الهيئات الانتخابية الراغبين في خوض المنافسة، والترشح لعضوية الدورة الرابعة لانتخابات المجلس، المزمع إجراؤها خلال شهر أكتوبر المقبل.

انتشرت الأيام الماضية شائعة وفاة المطرب السعودى محمد عبده، وأصيب العديد من محبيه وجمهوره بالذعر من انتشار هذه الشائعة، اثرتعرضه لوعكة صحية، نقل على أثرها إلى المستشفى، ولكن تبين أن هذه الأخبار مجرد شائعات، وأن محمد عبده بخير وسلامة، بحسب تقارير سعودية.

أعلن النجم الإنجليزى آشلي كول ظهير أيسر منتخب إنجلترا وأندية آرسنال، تشيلسي وروما السابق رسميًا اعتزاله كرة القدم بعد مسيرة حافلة بالأرقام والبطولات.

حقق رمضان درويش، لاعب منتخب الجودو، الميدالية الذهبية فى منافسات وزن 100 كجم فى لعبة الجودو بدورة الألعاب الأفريقية التى تقام فى المغرب.

أكد طارق يحيى، المدير الفنى المؤقت لفريق الزمالك، أنه سيعتذر لمجلس الإدارة عن عدم تولى مهمة المدرب العام فى الجهاز الفنى الجديد الذى سيقوده الصربى ميتشو.

يسعى منتخب ناشئى كرة اليد، بقيادة مديره الفنى مجدى أبو المجد، للتغريد فى سماء العالمية وحصد الذهبية فى نهائى مونديال مقدونيا فى المباراة المحدد لها السادسة مساء اليوم الأحد.