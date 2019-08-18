سوبر كورة
Ads
الأحد، 18 أغسطس 2019 04:33 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عالمية

ملكة بريطانيا تحظر على ميجان ماركل زيارتها بالجينز الممزق و الكعب العالى

الأحد، 18 أغسطس 2019 03:18 م
ملكة بريطانيا تحظر على ميجان ماركل زيارتها بالجينز الممزق و الكعب العالى ميجن ميركل و زوجها الأمير هارى
محمد عبد المجيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 
حظرت ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية، على دوقة ساسكس زوجة حفيدها الأمير هارى، الظهور فى حضرتها بسراويل الجينز الممزقة وأحذية الكعب العالى.
 
و نقلا عن موقع "روسيا اليوم"، تصر الملكة على أن يراعى الأمير هارى وزوجته ميجان ماركل، أثناء زيارتهما قلعة بالمورال "مقر الملوك فى اسكتلندا"، أعراف اللباس وبروتوكول الظهور أمام الملوك، بما يتعين على ماركل التخلى عن بنطالها المفضل، وأحذية الكعب العالى.
 
وقال مصدر لصحيفة "ذا صن" البريطانية، "الملكة لا تحبذ اللباس على الطريقة الأمريكية بما فى ذلك الجينز الممزق وأحذية الكعب العالى التى تكرهها بشدة، ولذا فإن الجينز الممزق إلى جانب الأحذية ذات الكعب العالى التى تكرهها صاحبة الجلالة من كل قلبها سيضطر المراهقة الأمريكية إلى المغادرة".
 
ويؤكد أحد المطلعين، أنه فى بالمورال تم نصح الدوقة بارتداء أزياء مصممين اسكتلنديين، واختيار ملابس محتشمة عند الذهاب إلى الكنيسة.
 
ويتم توجيه الانتقادات لهذه الدوقة أكثر وأكثر فى الآونة الأخيرة، فقد ذكرت الصحف البريطانية أنها لا تتفق مع أى من مساعديها، وتتعامل بنفسها مع شئونها اليومية، وتتجاهل جميع قواعد القصر الملكى.
 
وقدم الأمير هارى، فى البداية كل الدعم لزوجته فى جميع الأمور، لكنه الآن صار يجادلها كثيرا حول سلوكها المتحرر من الالتزامات الملكية.
 
 

الامير هارى

الملكه اليزابيث الثانيه

ملكه بريطانيا

ميجان ميركل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
س و ج.. كل ما تريد معرفته عن مصير لاسارتي فى الأهلي بعد الخروج من الكأس

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن مصير لاسارتي فى الأهلي بعد الخروج من الكأس

248 اكتشافاً بتروليا وضعت مصر على خريطة التصدير.. 165 كشف زيت خام و83 كشف غازى.. ظهر وأتول ونورس وحقول المتوسط نقطة التحول للاكتفاء الذاتى والعودة للتصدير.. و7 مزايدات عالمية فتحت الطريق لمزيد من الاستثمارات

248 اكتشافاً بتروليا وضعت مصر على خريطة التصدير.. 165 كشف زيت خام و83 كشف غازى.. ظهر وأتول ونورس وحقول المتوسط نقطة التحول للاكتفاء الذاتى والعودة للتصدير.. و7 مزايدات عالمية فتحت الطريق لمزيد من الاستثمارات

الصحة تطلق حملة على مواقع التواصل الاجتماعى للتوعية بالأخطاء الدوائية

الصحة تطلق حملة على مواقع التواصل الاجتماعى للتوعية بالأخطاء الدوائية

رئيس مصلحة الجمارك يوجه العاملين بمطار القاهرة بتقديم كافة التسهيلات للحجاج

رئيس مصلحة الجمارك يوجه العاملين بمطار القاهرة بتقديم كافة التسهيلات للحجاج

مصر للطيران تنقل 15 ألف حاج من الأراضي المقدسة حتي الآن .. صور

مصر للطيران تنقل 15 ألف حاج من الأراضي المقدسة حتي الآن .. صور

10 معلومات عن مرشح رئاسة الحكومة السودانية.. عبد الله حمدوك

10 معلومات عن مرشح رئاسة الحكومة السودانية.. عبد الله حمدوك

علماء مصر يشكرون الرئيس السيسي بعد تكريم عيد العلم.. صلاح عبيه: لحظة انتظرتها منذ 26 عاما.. الشيمى: التكريم يعكس اهتمام الدولة.. مها سعد: شعور مصر بمجهودى إحساس عظيم.. وتيمور مصطفى: بلادنا تتعافى بكافة المجالات

علماء مصر يشكرون الرئيس السيسي بعد تكريم عيد العلم.. صلاح عبيه: لحظة انتظرتها منذ 26 عاما.. الشيمى: التكريم يعكس اهتمام الدولة.. مها سعد: شعور مصر بمجهودى إحساس عظيم.. وتيمور مصطفى: بلادنا تتعافى بكافة المجالات

الصحة تعلن أرقام الشكاوى والطوارئ لتقديم الخدمات الطبية للمواطنين

الصحة تعلن أرقام الشكاوى والطوارئ لتقديم الخدمات الطبية للمواطنين

إحصائية صادمة.. أزارو يسجل 7 أهداف فى 29 مباراة.. "الرحيل هو الحل"

إحصائية صادمة.. أزارو يسجل 7 أهداف فى 29 مباراة.. "الرحيل هو الحل"

شاهد فى دقيقة.. ليفربول يحقق أرباحا خيالية رغم فشل كوتينيو مع برشلونة

شاهد فى دقيقة.. ليفربول يحقق أرباحا خيالية رغم فشل كوتينيو مع برشلونة

ميتشو فى أول تصريح بعد وصوله القاهرة: الزمالك كبير أفريقيا وسأركز فى عملى

ميتشو فى أول تصريح بعد وصوله القاهرة: الزمالك كبير أفريقيا وسأركز فى عملى

تشييع جثامين 3 شهداء فلسطينيين استهدفهم الاحتلال الاسرائيلى بشمال غزة

تشييع جثامين 3 شهداء فلسطينيين استهدفهم الاحتلال الاسرائيلى بشمال غزة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة