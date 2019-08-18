ملكة بريطانيا تحظر على ميجان ماركل زيارتها بالجينز الممزق و الكعب العالى

محمد عبد المجيد

حظرت ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية، على دوقة ساسكس زوجة حفيدها الأمير هارى، الظهور فى حضرتها بسراويل الجينز الممزقة وأحذية الكعب العالى.

و نقلا عن موقع "روسيا اليوم"، تصر الملكة على أن يراعى الأمير هارى وزوجته ميجان ماركل، أثناء زيارتهما قلعة بالمورال "مقر الملوك فى اسكتلندا"، أعراف اللباس وبروتوكول الظهور أمام الملوك، بما يتعين على ماركل التخلى عن بنطالها المفضل، وأحذية الكعب العالى.

وقال مصدر لصحيفة "ذا صن" البريطانية، "الملكة لا تحبذ اللباس على الطريقة الأمريكية بما فى ذلك الجينز الممزق وأحذية الكعب العالى التى تكرهها بشدة، ولذا فإن الجينز الممزق إلى جانب الأحذية ذات الكعب العالى التى تكرهها صاحبة الجلالة من كل قلبها سيضطر المراهقة الأمريكية إلى المغادرة".

ويؤكد أحد المطلعين، أنه فى بالمورال تم نصح الدوقة بارتداء أزياء مصممين اسكتلنديين، واختيار ملابس محتشمة عند الذهاب إلى الكنيسة.

ويتم توجيه الانتقادات لهذه الدوقة أكثر وأكثر فى الآونة الأخيرة، فقد ذكرت الصحف البريطانية أنها لا تتفق مع أى من مساعديها، وتتعامل بنفسها مع شئونها اليومية، وتتجاهل جميع قواعد القصر الملكى.

وقدم الأمير هارى، فى البداية كل الدعم لزوجته فى جميع الأمور، لكنه الآن صار يجادلها كثيرا حول سلوكها المتحرر من الالتزامات الملكية.