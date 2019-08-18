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مصر للطيران تنقل 4000 حاج إلى أرض الوطن على متن 17 رحلة جوية

الأحد، 18 أغسطس 2019 11:25 ص
مصر للطيران تنقل 4000 حاج إلى أرض الوطن على متن 17 رحلة جوية مطار القاهرة - ارشيفية
كتبت رحاب نبيل

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تسير شركة مصر للطيران ، اليوم الأحد 17 رحلة جوية من جدة والمدينة المنورة، لعودة حجاج بيت الله الحرام من الأراضى المقدسة بعد أداء مناسك الحج .
 
وقالت مصادر مطلعة بالشركة، أن الشركة تنقل علي مدار اليوم الأحد، 4000 حاج بواقع 10 رحلات من جدة إلى لنقل 2400 حاج، و7 رحلات من المدينة المنورة لنقل 1600 حاج من حجاج قرعة الجيزة، وتضامن الإسماعيلية والقاهرة والمنوفية والسويس ونادى القضاة والنيابة العامة وشركات سياحة بخلاف رحلات العمل.
 
ومن المقرر أن تسير الشركة الوطنية مصر للطيران، نحو 200 رحلة جوية لنقل الحجاج العائدين من مطار المدينة المنورة، و224 رحلة جوية من مطار جدة، بإجمالى 424 رحلة جوية لعودة أكثر من 70 ألف حاج هذا العام.
 

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