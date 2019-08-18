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مصر للطيران تنقل 15 ألف حاج من الأراضي المقدسة حتي الآن .. صور

الأحد، 18 أغسطس 2019 02:20 م
مصر للطيران تنقل 15 ألف حاج من الأراضي المقدسة حتي الآن .. صور عودة الحجاج
كتبت رحاب نبيل

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تواصل شركة مصر للطيران تسيير رحلاتها الجوية، لعودة حجاج بيت الله الحرام من الأراضي المقدسة بعد أداء مناسك الحج، حيث نقلت الشركة 15 ألف حاج حتي الآن، وذلك منذ بداية الجسر الجوي المخصص لعودة الحجاج.
 
ومن المقرر أن تسير الشركة غدًا الإثنين ، ١٨ رحلة جوية من جدة والمدينة المنورة إلى القاهرة ، لنقل ٤٢٠٠ حاج بواقع ١١ رحلة من جدة لنقل ٢٨٨٥ حاجًا من بينهم رحلة خاصة لحجاج دولة مالي ، و٧ رحلات من المدينة المنورة لنقل ١٣١٥حاجا من حجاج قرعة الجيزة والمنوفية وتنازلات، وتضامن المركزية وبنك ناصر والجيزة وبورسعيد، ووزارة الصحة وبعثات داخلية والأزهر الشريف وشركات سياحة بخلاف رحلات العمل.
 
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مصر للطيران

الأراضي المقدسة

حجاج

اليوم السابع بلس

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