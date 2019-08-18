مصرع بائع فى حادث دهس بالقطار ببنى سويف

بنى سويف - هانى فتحى

لقى بائع مصرعه اليوم الأحد بعد أن صدمه إحدى القطارات أمام مزلقان الزاوية التابعة لمركز الواسطى شمال محافظة بنى سويف.

واستقبل مستشفى الواسطى المركزى حجاج يوسف 77 سنة مقيم مدينة بنى سويف جثة هامدة وتم ايداعة مشرحة المستشفى وتحررمحضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق.

كما أصيب طالب، اليوم الأحد، بعد أن سقط من قطار بمزلقان مدينة الفشن جنوب بنى سويف. واستقبل مستشفى الفشن المركزى "جابر عبد الكريم حمد" 20 سنة، طالب ومقيم بمركز ديرمواس بمحافظة المنيا مصابا بكسر مضاعف بالساق اليسرى وتم وضع القسم الداخلى بالمستشفى لاستكمال العلاج اللازم له.