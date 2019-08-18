سوبر كورة
Ads
الأحد، 18 أغسطس 2019 02:04 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية حوادث

مستشفى الزقازيق العام يستقبل 3 حالات جديدة مصابة بتسمم فى حفل عرس

الأحد، 18 أغسطس 2019 12:37 م
مستشفى الزقازيق العام يستقبل 3 حالات جديدة مصابة بتسمم فى حفل عرس مستشفى الزقازيق الجامعى - أرشيفية
الشرقية – فتحية الديب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

استقبلت مستشفى "الزقازيق" العام، بمحافظة الشرقية، منذ قليل، 3 حالات جديدة من ضحايا واقعة تسمم "المعازيم" فى حفل عرس بقرية "غزالة" التابعة لدائرة مركز شرطة الزقازيق.

 

وارتفع إجمالى المصابين إلى 39 حالة، جميعهم بمستشفيات "الزقازيق" العام والجامعى، فيما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط الطباخ وصاحب حفل الزفاف، والتحفظ عليهما تحت تصرف النيابة العامة.

 

كان اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغًا من مستشفى الزقازيق الجامعى، بوصول 36 مواطنًا، مصابين بحالات قيء وإسهال واشتباه فى الإصابة بحالات تسمم غذائي.

 

وارتفع العدد لـ39 حالة، منذ قليل، بعدما استقبلت مستشفى "الزقازيق" العام 3 حالات، بينهم شابين بعمر 19 سنة، وطفل، جميعهم مصابين بنفس الأعراض.

 

وتبين حدوث إصابة المصابين خلال حضورهم حفل زفاف بقرية "غزالة" التابعة لدائرة مركز شرطة الزقازيق، بعدما تناولوا وجبات غذائية فى الحفل، تسببت فى إصاباتهم.

 

جرى ضبط والد العروسة والطباخ الذى أعد الوجبات، حيث تبين إعداد الطعام وتجهيزه قبل الحفل بفترة كبيرة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.


الشرقية

تسمم المعازيم

قرية غزالة

حفل عرس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الصحة تعلن أرقام الشكاوى والطوارئ لتقديم الخدمات الطبية للمواطنين

الصحة تعلن أرقام الشكاوى والطوارئ لتقديم الخدمات الطبية للمواطنين

إحصائية صادمة.. أزارو يسجل 7 أهداف فى 29 مباراة.. "الرحيل هو الحل"

إحصائية صادمة.. أزارو يسجل 7 أهداف فى 29 مباراة.. "الرحيل هو الحل"

شاهد فى دقيقة.. ليفربول يحقق أرباحا خيالية رغم فشل كوتينيو مع برشلونة

شاهد فى دقيقة.. ليفربول يحقق أرباحا خيالية رغم فشل كوتينيو مع برشلونة

ميتشو فى أول تصريح بعد وصوله القاهرة: الزمالك كبير أفريقيا وسأركز فى عملى

ميتشو فى أول تصريح بعد وصوله القاهرة: الزمالك كبير أفريقيا وسأركز فى عملى

تشييع جثامين 3 شهداء فلسطينيين استهدفهم الاحتلال الاسرائيلى بشمال غزة

تشييع جثامين 3 شهداء فلسطينيين استهدفهم الاحتلال الاسرائيلى بشمال غزة

الخشت: جامعة القاهرة احتلت المركز الأول فى حصد الجوائز بنسبة 26%

الخشت: جامعة القاهرة احتلت المركز الأول فى حصد الجوائز بنسبة 26%

الأرصاد: طقس الغد مائل للحرارة بالعاصمة والعظمى بالقاهرة 34 درجة

الأرصاد: طقس الغد مائل للحرارة بالعاصمة والعظمى بالقاهرة 34 درجة

شاب منشق على قيادات الإخوان الإرهابية: عقولهم شاخت والتخلص منهم ضرورة

شاب منشق على قيادات الإخوان الإرهابية: عقولهم شاخت والتخلص منهم ضرورة

بعد توديع البطولة الثانية.. لاسارتى يكلف الأهلي 2 مليون جنيه شهرياً

بعد توديع البطولة الثانية.. لاسارتى يكلف الأهلي 2 مليون جنيه شهرياً

أكبر شركة سياحية إسبانية فى العالم: الإسبان يفضلون الشواطئ المصرية عن بلدهم

أكبر شركة سياحية إسبانية فى العالم: الإسبان يفضلون الشواطئ المصرية عن بلدهم

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم..تعرف عليها

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم..تعرف عليها

مصر تحتفل بعلمائها.. كيف أصبح "العلم" ضمن أولويات الرئيس ؟ أطلق مبادرة قومية لبناء مجتمع يتعلم ويفكر ويبتكر.. ونواب: اهتمام السيسى بتكريم العلماء وأساتذة الجامعات يؤكد أن البحث العلمى أبرز أولوياته

مصر تحتفل بعلمائها.. كيف أصبح "العلم" ضمن أولويات الرئيس ؟ أطلق مبادرة قومية لبناء مجتمع يتعلم ويفكر ويبتكر.. ونواب: اهتمام السيسى بتكريم العلماء وأساتذة الجامعات يؤكد أن البحث العلمى أبرز أولوياته

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة