مستشفى الزقازيق العام يستقبل 3 حالات جديدة مصابة بتسمم فى حفل عرس

الشرقية – فتحية الديب

استقبلت مستشفى "الزقازيق" العام، بمحافظة الشرقية، منذ قليل، 3 حالات جديدة من ضحايا واقعة تسمم "المعازيم" فى حفل عرس بقرية "غزالة" التابعة لدائرة مركز شرطة الزقازيق.

وارتفع إجمالى المصابين إلى 39 حالة، جميعهم بمستشفيات "الزقازيق" العام والجامعى، فيما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط الطباخ وصاحب حفل الزفاف، والتحفظ عليهما تحت تصرف النيابة العامة.

كان اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغًا من مستشفى الزقازيق الجامعى، بوصول 36 مواطنًا، مصابين بحالات قيء وإسهال واشتباه فى الإصابة بحالات تسمم غذائي.

وارتفع العدد لـ39 حالة، منذ قليل، بعدما استقبلت مستشفى "الزقازيق" العام 3 حالات، بينهم شابين بعمر 19 سنة، وطفل، جميعهم مصابين بنفس الأعراض.

وتبين حدوث إصابة المصابين خلال حضورهم حفل زفاف بقرية "غزالة" التابعة لدائرة مركز شرطة الزقازيق، بعدما تناولوا وجبات غذائية فى الحفل، تسببت فى إصاباتهم.

جرى ضبط والد العروسة والطباخ الذى أعد الوجبات، حيث تبين إعداد الطعام وتجهيزه قبل الحفل بفترة كبيرة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.