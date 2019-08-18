مستشار البيت الأبيض: التعريفات الجمركية ضد الصين لا تضر الاقتصاد الأمريكى

واشنطن /أ ش أ/

أكد المستشار التجارى للبيت الأبيض بيتر نافارو، اليوم الأحد، أن المستهلكين والمزارعين الأمريكيين ليسوا متضررين من التعريفات الجمركية التى فرضتها إدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب على الواردات الصينية، على الرغم من التحذيرات واسعة النطاق من الاقتصاديين الآخرين.

وقال نافارو - فى تصريحات إعلامية أوردتها صحيفة "ذا هيل" الأمريكية - "إننا فى وضع لا يقع فيه أى ضرر على المستهلك الأمريكى وتتحمل الصين العبء بأكمله".

وأوضح نافارو أن التعريفات الجمركية - التى فرضها ترامب على البضائع الصينية فى ظل ارتفاع حدة الحرب التجارية بين البلدين - تعمل لأن الصين بدأت تخفيض أسعارها.