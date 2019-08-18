محافظ الإسكندرية: نقل بائعى وكالة الحضرة لموقع جديد على مساحة 40 فدانا

الإسكندرية - جاكلين منير

أكد الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية، أنه جارى العمل على تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى بنقل وكالة الخضر والفاكهة من موقعها الحالى بمنطقة الحضرة إلى موقع جديد تم تجهيزه حاليًا بالقرب من الوكالة الحالية لمباشرة أعمالهم، حيث سيجرى نقل البائعين إليها بشكل سريع لحين الانتهاء من الإنشاءات الخاصة بالوكالة الجديدة.



وأشار محافظ الإسكندرية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إلى أن المنطقة المحددة تم الانتهاء من التصميمات الخاصة بها، حيث سيتم تقسيمها إلى سوق ووكالة للخضر والفاكهة على مساحة 40 فدانا، والمساحة الأخرى سيتم تحويلها إلى منطقة لوجيستية، مؤكدًا أن الوكالة الجديدة سوف تنشأ بتصميمات على أعلى مستوى.



وقال الدكتور عبد العزيز قنصوة، إن الاتجاه العام للدولة والصالح العام يحتم النقل وهو ما تعمل عليه المحافظة حاليًا للانتهاء منه سريعًا، نظرًا لسرعة الإنجاز وحل جميع المعوقات أمام محور المحمودية.