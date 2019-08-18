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"متميزة يا جيزة بالنشاط الصيفى".. مبادرة لمحافظة الجيزة فى 3647 مدرسة

الأحد، 18 أغسطس 2019 11:55 ص
"متميزة يا جيزة بالنشاط الصيفى".. مبادرة لمحافظة الجيزة فى 3647 مدرسة اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة
كتب سيد الخلفاوى

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أطلقت محافظة الجيزة من خلال مديرية التربية والتعليم وبمشاركة مديريات الشباب والرياضة والأوقاف والثقافة مبادرة تحت شعار "متميزة يا جيزة بالنشاط الصيفى"، خلال العطلة الصيفية بجميع مدارس المحافظة شاملة جميع المراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية .

وأكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، خلال الاجتماع التنسيقى الذى ترأسه لمتابعه فعاليات المبادرة وانتظامها بالمدارس، أن المبادرة تتم داخل 3647 مدرسة بالمحافظة والمستهدف مشاركه كافه طلاب المراحل الدراسية والبالغ عددهم 2.1 مليون طالب وطالبه .

وأضاف راشد، أن الهدف من المبادرة هو الاستفادة من طاقات الطلاب خلال الأجازة الصيفية لدعم ورفع قدراتهم العقلية والبدنية والرياضية والفنية واستثمار أوقات الفراغ فى ممارسة أنشطة هادفة وبناءة تعود بالنفع عليهم وعلى المجتمع.

وأوضح محافظ الجيزة، أن خطة الأنشطة الصيفية تشمل جميع المراحل وتتضمن العديد من الأنشطة منها الرياضية والفنية والتدريب على علوم الحاسب الآلى والأعمال اليدوية بالإضافة إلى أنشطة اكتشاف المواهب الفنية والتى تهدف إلى إكساب الطلاب الخبرات المباشرة وغرس حب واحترام العمل اليدوى واستثمار أوقات الفراغ بشكل مثمر ونافع.

ومن جانبه أكد خالد حجازى، وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، على أهمية الأنشطة الصيفية للطلاب فى اكتشاف مواهبهم واستغلال طاقاتهم فى أعمال مفيدة من خلال مزاولتهم للأنشطة المختلفة.

وأشار الدكتور أمين عبد الجواد، وكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة، إلى أن المديرية ستقوم بتوزيع 4000 إمام بالمدارس خلال تنظيم المبادرة لإلقاء محاضرات دينية فى الموضوعات التى تشغل بال الطلاب بهدف التثقيف الدينى وزرع روح الدين السمح .

فيما أكد الدكتور أحمد عبد الوكيل، وكيل وزارة الشباب والرياضة، أنه سيتم المشاركة فى المبادرة من خلال مهرجان الجيزة الصيفى، من خلال دعم الانشطة الرياضية والبدنية والثقافية والفنية للطلاب وتنظيم دورات رياضية فى العاب خماسى القدم وتنس الطاولة بالإضافة الى تنظيم مسابقات الشعر والزجل والقصة القصيرة والرواية والغناء والإنشاد الدينى والرسم .

 


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الجيزة

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