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متقولش تخنت...اعرف الأسباب المختلفة لانتفاخ الوجه المفاجئ

الأحد، 18 أغسطس 2019 01:00 ص
متقولش تخنت...اعرف الأسباب المختلفة لانتفاخ الوجه المفاجئ تورم الوجه-صورة ارشيفية
كتبت نهير عبد النبى

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انتفاخ الوجه المفاجئ من الحالات الطارئة التى يتعرض لها البعض وقد يعتقدون أن ذلك نتيجة زيادة الوزن، ولكن هناك العديد من الأسباب والعوامل التى تؤدى لتورم الوجه وحسب ما ذكره موقع  healthline فهى:

1:قد يكون تورم الوجه المفاجئ بسبب التهاب الجيوب الأنفية مما يصاحب تورم الوجه الصداع المزمن وألم شديد فى الجسم وعدم القدرة على التركيز.

2:وجود خلل فى الهرمونات يسبب تورم الوجه واجزاء مختلفة فى الجسم  وخصوصا أثناء فترة الدورة الشهرية أو الحمل.

تورم الوجه
تورم الوجه

 

3:قد يكون التورم ناتج عن رد فعل تحسسى سواء الغبار او الحيوانات وانتشار الجراثيم والفيروسات فى الجو، وقد يكون ناتج عن تناول بعض الأطعمة ومنها البيض والسمك.

4:مشاكل الغدة الدرقية سواء قصور الغدة أو نشاطها يسببان تورم وانتفاخ فى الوجه والشعور الدائم بالتعب والإرهاق.

5:اضطرابات النوم والإجهاد الشديد فى الجسم يسببان تورم الوجه وانتفاخه.

6:قد تسبب التهابات العين تورم فى الوجه والجفن، ويكون لك نتيجة التعرض للمواد الكيميائية وتلوثات الهواء.

7: الاثار الجانبية لبعض الأدوية تسبب انتفاخ الوجه وتورمه، لذلك ينصح بعدم تناول أى أدوية إلا تحت إشراف الطبيب.

 

 


تورم الوجه

الوجه

تورم

التهاب

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