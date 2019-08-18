مادورو: ترامب يفعل بفنزويلا ما فعله هتلر والنازيون فى أوروبا

كتبت فاطمة شوقى

قال الرئيس الفنزويلى، نيكولاس مادورو، إن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، دونالد ترامب، يفعل بفنزويلا ما فعله الدكتاتور الألمانى أدولف هتلر بيهود أوروبا.

ووفقا لصحيفة "لابانجورديا" الإسبانية فقال مادورو "إنهم يفعلون لنا، أكثر أو أقل، ما فعله النازيون لشعوب أوروبا فى الأربعينيات، وما فعله النازيون بالشعب اليهودى، لذلك فإننى أدين ذلك".

وكرر مادورو أن الولايات المتحدة تتابع واردات فنزويلا وصادراتها وحساباتها المصرفية، وكشفت أن لديها خطة لمواجهة الحصار الذى تفرضه إدارة ترامب، وأصر على أنه "لا يوجد ترامب"، وهى عبارة يستخدمها الحزب الحاكم لرفض الحصار المفروض على أصول الدولة الفنزويلية على الأراضى الأمريكية التى أمر بها ترامب.

كما أشار إلى أن نائب الرئيس وزير الاقتصاد، طارق العيسمى ، الذى اتهمته الولايات المتحدة بتهريب المخدرات، هو أكثر المسئولين اضطهاداً فى حكومته بسبب "الإمبريالية".