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لو مريضة سكر وحامل.. سيطرى عليه لتجنب إصابة جنينك بـ"العملقة"

الأحد، 18 أغسطس 2019 09:00 م
لو مريضة سكر وحامل.. سيطرى عليه لتجنب إصابة جنينك بـ"العملقة" الحمل
كتبت هند عادل

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الحمل مع مرض السكر من أكثر المشكلات الصحية خطرًا على صحة الأم والجنين وهو ما يتطلب إجراءات مهمة للسيطرة على الوضع حتى الوصول إلى بر الأمان وعبور محطة الولادة والتى تعد الأخطر نتيجة لمرض السكر.

فكل سيدة تعانى من الإصابة بمرض السكر تواجه مشكلة كبيرة عند اتخاذها قرار الحمل وإنجاب طفل لكونه يمثل خطورة على صحتها والجنين، وقد يؤدى إلى حدوث الكثير من التشوهات فى الطفل.

يجب على المرأة الحامل التى تعانى من مرض السكر المتابعة الصحية مع طبيب النساء والولادة وأيضًا طبيب متخصص فى الغدد الصماء والسكر لوضع برنامج رعاية صحية متكامل لها لرعايتها والجنين طوال شهور الحمل الصعبة والمرور بها لبر الأمان.

ووفقًا لموقع "mayoclinic"، فأن التحكم في مستوى السكر في الدم قبل الحمل وخلاله هو الطريقة الأفضل لمنع مضاعفاته على صحة الأم والجنين وضرورة التحكم الجيد في مستوى السكر في الدم أثناء الحمل من الممكن لمنع التعرض لخطر الإجهاض وهى أكبر خطر يواجه هذا النوع من الحمل.

التحكم فى مستوى السكر يقلل من خطورة ظهور عيوب خلقية عند الأجنة والتى تؤثر على العمود الفقرى والمخ والقلب.

ارتفاع مستوى السكر فى الدم عند الأم الحامل يؤدى إلى زيادة نمو الجنين بشكل كبير وتعرف تلك الحالة باسم "العملقة" نتيجة لزيادة نسبة الجلوكوز بدم الأم ووصولها إلى الجنين من خلال المشيمة .

 

 


الحمل

الحمل اثناء الاصابه بالسكر

خطوره الحمل مع السكر

اضرار السكر على الحمل

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