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للأمهات.. اعرفى امتى تعملى أول كشف نظر لطفلك؟

الأحد، 18 أغسطس 2019 08:00 م
للأمهات.. اعرفى امتى تعملى أول كشف نظر لطفلك؟ فحوصات العين - صورة أرشيفية
كتبت فاطمة خليل

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تساءل كثير من الأمهات حول كيفية الحفاظ على نظر أطفالهم، وهل حقاً يعانى طفلك من ضعف فى النظر، عندما يحدق بعينيه أمام التلفاز، فى هذا التقرير نتعرف على الوقت المناسب لإجراء كشف نظر لطفلك، وفقاً لما ذكره موقع "كلايفند كلينيك".

من المهم عدم تأخير فحص العين للرضع والأطفال الصغار، لأن بعض مشاكل العين المبكرة قد تؤثر على الرؤية مدى الحياة، لذا الكشف المبكر للعين يساعد على علاج أى مشكلة فى بدايتها وبالتالى منع أى مضاعفات قد تحدث.

كشف عين
كشف عين

متى يحتاج الأطفال إلى فحوصات العين؟
 

يوصي الأطباء بإجراء فحص شامل للعين من قبل أخصائي رعاية العيون إذا كان ذلك ممكنًا بحلول سن العام عند الأطفال الرضع.

يجب تكرار ذلك قبل سن دخول المدرسة، حتى إذا كان الأطفال لا يعانون من أى مشاكل واضحة.

-يقوم أطباء الأطفال بإجراء فحوصات محدودة للعين بعد الولادة مباشرة وفي السنوات القليلة الأولى، يمكن أن تكتشف هذه الفحوصات مجموعة متنوعة من التشوهات في العين.

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تصبح فحوصات العين أكثر أهمية للأطفال فى الحالات التالية:

-لديه شقيق أو أحد الوالدين يعاني من مشكلة كبيرة في العين، مثل: الحول أو كسل العين.

- إذا كان لديه مشكلة في العين يتم الكشف عنها من قبل طبيب أطفال.

-حتى لو لم تكن هناك أعراض واضحة ، فقد يعاني طفلك من مشكلة في الرؤية، لذا يجب الفحص المستمر من حين لآخر لعين طفلك.

 


فحص العين

اختبار العين

فحوصات العين

اختبار العين للاطفال

اختبارات العيون للاطفال

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