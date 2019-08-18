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كندا ترحب بالتوقيع على الاتفاق الدستورى فى السودان وتصفه "باللحظة التاريخية"

الأحد، 18 أغسطس 2019 02:24 م
كندا ترحب بالتوقيع على الاتفاق الدستورى فى السودان وتصفه "باللحظة التاريخية" وزيرة الخارجية الكندية كريستيا فريلاند
أوتاوا (أ ش أ)

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أشادت الحكومة الكندية اليوم الأحد، بتوقيع الاتفاق الدستورى المؤقت فى السودان ووصفته "باللحظة التاريخية".. مشددة على استعدادها دعم شعب السودان فى هذه العملية.

وقالت وزيرة الخارجية الكندية كريستيا فريلاند، فى بيان لها، : "هذه لحظة تاريخية لشعب السودان ترحب كندا بالجهود التى تبذلها قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكرى الانتقالى فى السودان والتى جعلت هذا الاتفاق ممكنا".

وأَضافت : "تدعو كندا جميع القادة السودانيين إلى تعزيز روح التعاون هذه لتشكيل الحكومة وفقا للجداول الزمنية المحددة فى الاتفاقية المتعلقة بحكم السودان خلال الفترة الانتقالية".

وتابعت : "إن كندا مستعدة لدعم شعب السودان خلال هذه العملية، وهى عملية تحمل وعدا بحكومة حقيقية بقيادة مدنية تضم جميع الأشخاص - بمن فيهم النساء - تحترم حقوق الإنسان وتقود السودان إلى مستقبل مزدهر".

 


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