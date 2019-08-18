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كنترولات الثانوية العامة تواصل فحص تظلمات الطلاب على نتيجة الدور الأول

الأحد، 18 أغسطس 2019 11:00 ص
كنترولات الثانوية العامة تواصل فحص تظلمات الطلاب على نتيجة الدور الأول كنترولات الثانوية العامة
كتب محمود طه حسين

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تواصل كنترولات الثانوية العامة فحص ملاحظات الطلاب المتظلمين على نتيجة الدور الأول عقب اطلاعهم على كراسات الإجابة فى المواد المتظلمين منها، ومن المقرر أن تنتهى الكنترولات من فحص كراسات الإجابة خلال الأسبوع الجارى.

 

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، قد أعلنت مد فترة التظلمات من نتائج امتحانات الدور الأول من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسى 2018/2019 حتى الأربعاء 21 أغسطس الجارى، استجابة لرغبة أولياء الأمور والطلاب

 

وأكدت الوزارة أن 16240 طالب وطالبة استفادوا من نتيجة التظلمات وتم زيادة درجاتهم، وذلك من إجمالى 118256 طالب وطالبة تقدموا بتظلم من نتائجهم بامتحانات الدور الأول من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسى 2018/2019 حتى الآن.

 


التربية والتعليم

الثانويةالعامة

تظلمات الثانوية العامة

تظلمات الثانوية العامة2019

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