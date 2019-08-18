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فيديو.. مها تتحدى الظروف بـ"التوك توك": شفت قلة أدب لا تطاق و"قلت مش هقعد"

الأحد، 18 أغسطس 2019 07:33 م
فيديو.. مها تتحدى الظروف بـ"التوك توك": شفت قلة أدب لا تطاق و"قلت مش هقعد" مها سائقة التوك توك
تقرير حازم عبد الصمد

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قد تجد سيدات كثيرات يعملن في مهن تحتاج رجالاً أصحاب بنية قوية كالحدادة والنجارة والسباكة حتى الميكانيكا وسمكرة السيارات، وأخيرًا  ظهرت نساء يقدن "التوك توك" ولا ينتهى سقف تحدي الصعوبات.

"بطل تحدف عليا" قد تسمع هذه الجملة كثيرًا من سائقي الملاكي والميكروباص والتكاتك، لكن عندما تسمعها من سيدة تقود توك توك فيجب أن نتوقف ونندهش من مها حافظ صاحبة الـ37 عامًا التي تحدت "عفاريت الأسفلت" وكل الظروف الصعبة في شوارع المحروسة من زحام وشجار وصعوبات كثيرة من أجل لقمة العيش.. للتفاصيل ومشاهدة الفيديو اضغط هنا.

 

مها تقود توكتوك (1)
 
مها تقود توكتوك (2)
 
مها تقود توكتوك (3)
 
مها تقود توكتوك (4)
 
مها تقود توكتوك (5)
 
مها تقود توكتوك (6)
 
مها تقود توكتوك (7)
 
مها تقود توكتوك (8)
 
مها تقود توكتوك (9)
 
مها تقود توكتوك (10)
 
مها تقود توكتوك (11)
 
مها تقود توكتوك (12)
 
مها تقود توكتوك (13)
 
مها تقود توكتوك (14)
 
مها تقود توكتوك (15)
 
مها تقود توكتوك (16)
 
مها تقود توكتوك (17)
 
مها تقود توكتوك (18)

 


سائقة توك توك

سيدة تسوق توك توك

مهن رجال

مهن رجالية

نساء تعمل بمهن رجال

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