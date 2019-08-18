فتح باب تلقى الأعمال المتنافسة على جوائز مصطفى وعلى أمين الصحفية يناير

كتب محمد السيد

قال محمد الهوارى رئيس مجلس أمناء جوائز مصطفى وعلى أمين الصحفية، إنه سيتم فتح باب تلقى الأعمال المتميزة للصحفيين والمنشورة خلال عام 2019 للحصول على الجوائز فى مجال: شخصية العام الصحفية، أفضل كاتب مقال، التحقيق الصحفى، الانفراد الصحفى، الصورة الصحفية، القصة الإنسانية، التغطية الرياضية، الإخراج الصحفى، الكاريكاتير فى شهر يناير القادم.

وأضاف محمد الهوارى فى تصريحات له، أنه لم يتم تنظيم المسابقة عن الأعمال المنشورة فى عام 2018، نظرا لضيق الوقت.

وأوضح محمد الهوارى، أن من ضمن شروط التقدم أن تسلم الأعمال مطبوعة فى ثلاث نسخ، مع حجب اسم المحرر والجريدة، وذلك لعرضها على لجان التحكيم، كما يتم تسليم صورة الرقم القومى واسم الصحفى وعنوانه والجريدة التى تم النشر فيها .