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طالبات الثانوية بلجنة المنيرة: امتحان اللغة الثانية بالدور الثانى سهل

الأحد، 18 أغسطس 2019 11:33 ص
طالبات الثانوية بلجنة المنيرة: امتحان اللغة الثانية بالدور الثانى سهل طالبات الثانوية
كتب ـ محمود طه حسين

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أكدت طالبات الثانوية العامة بلجنة مدرسة المنيرة بالسيدة زينب سهولة امتحان اللغة الأجنبية الثانية بالدور الثانى، حيث أوضحت الطالبة أمنية محمد، أنها أدت امتحان اللغة الإيطالية وجاءت الأسئلة واضحة وبسيطة ومستوى صعوبة الامتحان أقل من اختبار الدورالاول، كما أشادت بعض الطالبات بسهولة امتحان اللغة الفرنسية.
 
 
وانطلقت السبت 17 أغسطس الجارى امتحانات الدور الثاني من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة، ويبلغ إجمالي الطلبة الذين لهم حق دخول الدور الثاني 124436 طالبا وطالبة موزعين على 278 لجنة  فى جميع المحافظات.
 
 

التربية والتعليم

الثانوية العامة

امتحان الدور الثانى للثانوية العامة

الدور الثانى للثانوية العامة 2019

امتحان اللغة الأجنبية للدور الثانى للثانوية العامة

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