ضبط راكب بمطار القاهرة حاول تهريب كمية من المواد المخدرة.. صور

أحبطت جمارك مطار القاهرة الدولى اليوم الأحد، محاولة تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة، بحوزة راكب قادم من العاصمة أمستردام، وتم تحرير محضر بالواقعة.

وقالت مصادر جمركية بالمطار، إنه أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة الطائرة المصرية القادمة من أمستردام، اشتبه أحمد سيد إبراهيم، رئيس القسم المشرف على صالة الوصول بمبنى الركاب رقم 3، فى راكب مصرى يعمل مخرج سينمائى، وكلف كل من محمد نبيل إبراهيم، وعماد صلاح سالم، مأمورا الجمرك، بتفتيش حقائب الراكب بدقة.

وأضافت المصادر، أنه بفتح إحدى الحقائب التابعة للراكب عثر على كيس شفاف به قطعة من مخدر الحشيش فى حقيبة يد صغيرة داخل احدى حقائبه، وبالعرض على الدكتور ماجد موسى، مدير الجمرك، وطارق محمد محمود مدير الإدارة الرابعة، أمرا بتفتيش جميع حقائب الراكب، وعثر على كميات كبيرة من مخدر الحشيش، و3 أكياس من مخدر الماريجوانا، وكميات أخرى من المخدرات داخل جيوب وأحذية الراكب بالحقائب.

وأمر طارق محمد مدير، الإدارة الرابعة، بتحرير محضر ضبط جمركى ضد الراكب بعد العرض على جمال عبد الفتاح، مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولى، والذى أحال الراكب للنيابة المختصة لمباشرة التحقيقات.