صور.. جنون المراهقة يدفع تلميذا تونسيا لإيذاء نفسه وعدم قدرته على التبول 3 أيام

كتبت هند عادل

جنون المراهقة واضطراب الهرمونات بصورة كبيرة عند الكثير من الشباب فى هذه المرحلة يدفعهم لارتكاب أخطاء وأفعال غريبة وخطيرة تؤذى أنفسهم ومن حولهم، كان آخرها قيام تلميذ تونسى لم يتخط عمره 14 عامًا بوضع إبره خياطة يبلغ طولها 9 سم داخل أعضاؤه التناسلية لسبب غير مفهوم للكثير من المحيطين به.



الابرة

ووفقًا لتقرير لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية عانى الفتى البالغ من العمر 14 عامًا من عدم قدرته على التبول لمدة ثلاثة أيام ما اضطره إلى الذهاب إلى المستشفي لايجاد حل لمشكلته الصحية، وكشف الأطباء في مستشفى الرباط في تونس عن القصة في تقرير طبى، حيث أكدوا أنه يجب إجراء جراحة عاجلة له لإزاله الإبرة الطويلة التي يبلغ طولها 9 سم (3.5 بوصة) باستخدام ملقاط داخل غرفة العمليات.

وبسؤال الأطباء للمراهق عن سبب قيامه بهذا العمل الغريب والمؤذى اعترف بأنه دفع الإبرة داخل نفسه من أجل المتعة الجنسية، فما كان على الأطباء إلا استخدام ملقاط لسحب الجسم الحاد الذي، وأوضح الأطباء في تقريرهم أن مثل هذه الحالات "نادرة جدًا" وغالبًا ما تتأخر تشخيصات المرضى الذين تم كشفهم بسبب "العار والإحراج".

وكشف الأطباء أنه كانت العديد من الحالات الممائلة لهذا المراهق وإزالتهم لقطع غريبة بما في ذلك الأسلاك والقش والمصابيح الكهربائية وحتى ذيل السنجاب.

اضطر الأطباء لتخدير المراهق التونسى تخديرا كليا واستخدموا الملقاط لسحب الأبرة المعدنية، وخرج المريض بعد يوم واحد وأحيل إلى قسم الطب النفسي الذي أكد أنه لا يعاني من مشكلة عقلية.