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صندوق الإدمان يطلق معسكرا لتنمية العمل التطوعى ومكافحة المخدرات غدا

الأحد، 18 أغسطس 2019 01:00 ص
صندوق الإدمان يطلق معسكرا لتنمية العمل التطوعى ومكافحة المخدرات غدا صورة أرشيفية
كتب مدحت وهبة

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يطلق صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى التابع لوزارة التضامن الاجتماعى، الأسبوع المقبل، معسكرا تدريبيا لإعداد وتأهيل  القيادات التطوعية من الشباب بكافة المحافظات، تحت شعار "قوتنا فى شبابنا" حول تنمية  العمل التطوعى ومكافحة المخدرات غدا الإثنين،  تحت عنوان " قوتنا فى شبابنا"،  فى إطار اليوم العالمى للشباب حيث يستمر المعسكر على مدار 4 أيام بمحافظة الإسكندريةّ  فى الفترة  من 19 إلى 22 أغسطس وستشهد وزيرة التضامن حضور الجلسة الختامية للمعسكر يوم الخميس المقبل.

وكانت وزيرة التضامن الاجتماعى قد أكدت إن المعسكر يهدف إلى استثمار طاقات الشباب الإيجابية وإعداد برامج تدريبية تؤهلهم كقيادات للعمل التطوعى، كما يهدف المعسكر إلى زيادة قدرات الشباب المعرفية والمهارية في مجال خفض الطلب على المخدرات، حيث سيتم إعداد مجموعة من القيادات الشابة الذين تم اختيارهم  كقيادات فى العمل التطوعى بالمحافظات المختلفة وتنفيذ  مبادرات  ميدانية للتواصل المباشر مع الجمهور وتعريفهم بالصندوق وخدماته الوقائية والعلاجية والرد على الاستفسارات التى تدور في الآذهان عن طبيعة مرض الإدمان وإمكانية العلاج من خلال الخط الساخن 16023 فى ظل حرص واهتمام القيادة السياسة بالشباب ودعمهم باعتبارهم مستقبل مصر وحاضره. 

وأضافت أنه  يتم تدريب الشباب أيضا على مهارات حل المشكلات ومهارات تقدير الذات والتفكير الإيجابي والتواصل، وكيفية تواصل الشباب مع أقرانهم لإقناع من يدمن المواد المخدرة بالتوجه إلى الخط الساخن لتلقي العلاج بالمجان وفي سرية تامة خاصة بعد وصول عدد  المتطوعين من الشباب لدى صندوق مكافحة الإدمان إلى ما يقرب من 28 ألف شاب وفتاة على مستوى الجمهورية.

 

من جانبه أوضح عمرو عثمان، مساعد وزير التضامن - مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، أنه  يتم تدريب القيادات من الشباب  على المحتوى المعرفي لقضية الإدمان وتعاطي المخدرات وأنواعها وتأثيراتها، وكذلك الأفكار والمعتقدات الخاطئة ومسببات الإدمان والوقوع فيها وكيفية الوقاية منها، وذلك من خلال  اختيار أفضل الكوادر لتكوين وحدات تطوعية  بجميع المحافظات ، ويتم تأهيل هؤلاء الشباب  لتمثيل الصندوق في الملتقيات الشبابية واللقاءات الكشفية والجوالة وكافة فاعليات وأنشطة الصندوق .

كما يتم تدريب الشباب على كيفية إدارة العمل التطوعى  وأيضا  كيفية إعداد برامج توعوية عن  مكافحة تعاطى المخدرات  وتنفيذها بهدف إعداد جيل من الشباب قادر  على تحمل المسؤلية واتخاذ القرارات الصحيحة فى مكافحة المخدرات فى ضوء رؤية  مصر  2030

 

 


التضامن

صندوق الادمان

معسكر لتنمية العمل التطوعى

عمرو عثمان

مكافحة المخدرات

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