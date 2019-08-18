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صلاح عبية: تكريم الرئيس السيسى اليوم لحظة انتظرتها منذ 26 عاما

الأحد، 18 أغسطس 2019 11:50 ص
صلاح عبية: تكريم الرئيس السيسى اليوم لحظة انتظرتها منذ 26 عاما الدكتور صلاح عبيه مدير مركز الفوتونات والمواد الذكية بمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا
وائل ربيعى

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أكد الدكتور صلاح عبيه، مدير مركز الفوتونات والمواد الذكية بمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، أن تكريم الرئيس عبد الفتاح السيسى له اليوم باحتفالية عيد العلم، لحظة كان ينتظرها منذ بداية عمله فى البحث العلمى منذ ما يقرب من 26 عاما، قائلا: "طمعت فى تكريم الدولة ممثلة فى سيادة الرئيس تتويجا لما نقوم به من أبحاث علمية مرموقة على المستوى العالمى فمنحنى الرئيس عبد الفتاح السيسى وسام العلوم من الطبقة الأولى".
 
وأضاف عبية لـ"اليوم السابع": "تكريم الرئيس عبد الفتاح السيسى لحظة مهمة فى حياة أى باحث ودفعة كبيرة لمزيد من الإنتاج والبحث"، مشيرا إلى أن انتجاهم البحثى فى مدينة زويل ينشر على المستوى الدولى قائلا: "بمنتهى التواضع أؤكد أن البحث العلمى الذى يتم بمركز المواد الذكية فى مدينة زويل ينافس أكبر المراكز فى الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا وهذا كان وعدى للدكتور أحمد زويل منذ أكثر من 7 سنوات".
 
وأوضح الدكتور صلاح عبية، أنه وعد الدكتور أحمد زويل "رحمة الله عليه" بعمل بحثى أفضل من الذى قدمه فى إنجلترا وهو ما تم بالفعل، قائلا: "تكريم الرئيس السيسى اليوم ليس لشخصى ولكن لكل فريقى البحثى فى مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، وهذا التكريم أكبر دافع وحافز للعلماء ليضاعفوا إنتاجهم ويساهموا بقوة فى منظومة البحث العلمى المصرية التى نشهد اهتماما كبيرا بها من الدولة والرئيس".
 
وأكد أن اهتمام الدولة والرئيس السيسى بالبحث العلمى والابتكار بدأ يؤتى ثماره خلال الفترة الحالية وسوف يؤتى بالمزيد من هذه الثمار خلال السنوات المقبلة".

صلاح عبيه

الرئيس السيسى

عيد العلم

البحث العلمى

تكريم العلماء

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