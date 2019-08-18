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س وج ..كل ما تريد معرفته عن مرض التينيا..أعراضه وطرق الوقاية

الأحد، 18 أغسطس 2019 06:00 ص
س وج ..كل ما تريد معرفته عن مرض التينيا..أعراضه وطرق الوقاية التينيا - ارشيفية
كتبت نهير عبد النبى

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التينيا من الامراض الجلدية الشائعة والناتجة عن عدوى فطرية وتعتبر من الامراض الجلدية لذلك ينصح بعلاجها فورا وتجنب ملامسة المصابين بالمرض، وحسب ما ذكره موقع healthy فأن

س:ما هى أسباب الاصابة بالتينيا؟

ج:1:التعرض لحرارة الجو الشديدة قد تزيد من خطر الاصابة بالتينيا.

2:اصحاب البشرة الدهنية اكثر عرضا للتينيا وخصوصا فى حرارة الجو.

3:ضعف الجهاز المناعى تزيد من خطر الاصابة بالعدوى .

4: زيادة التعرق.

 س: ما هى أعراض التينيا؟

التينيا
التينيا

 

ج:1: الشعور بالحكة الشديدة.

2:ظهور بعض البقع الجلدية فى منطقة الصدر والذراعين والرقبة والظهر.

3:تقشير الجلد.

س: ما هى طرق الوقاية من التينيا؟

ج:1:ينصح بارتداء جوارب قطنية وملابس خفيفة وفاتحه فى فصل الصيف.

2:الاهتمام باستخدام مضادات العرق للوقاية من الالتهابات والبقع الجلدية.

3:غسل اليدين باستمرار والاهتمام بالنظافة الشخصية، وتجنب ملامسة الشخص المصاب.

فى حالة الاصابة بالتينيا ينصح بالاهتمام بتناول الأدوية فى مواعيدها المضبوطة وعدم مشاركة الأدوات الشخصية مع شخص أخر لتجنب انتشار العدوى.

 


التينيا

اسباب التينيا

الجلد

اعراض التينيا

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