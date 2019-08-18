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سنغافورة: 100 مليار دولار تنقذنا من الغرق لارتفاع مستوى مياه البحر

الأحد، 18 أغسطس 2019 10:12 م
سنغافورة: 100 مليار دولار تنقذنا من الغرق لارتفاع مستوى مياه البحر لى هسين لونج رئيس وزراء سنغافورة
سنغافورة (رويترز)

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قال لى هسين لونج رئيس وزراء سنغافورة، اليوم الأحد، إن حماية سنغافورة من ارتفاع منسوب مياه البحر ربما يكلف البلاد 100 مليون دولار سنغافورى (72 مليون دولار) أو يزيد على مدى 100 عام.

وتساءل رئيس الوزراء "ما تكلفة حماية أنفسنا من ارتفاع مستويات مياه البحر؟ تخمينى هو 100 مليار دولار سنغافورى على الأرجح على مدى 100 عام أو ربما أكثر من ذلك بكثير".

وأضاف أن الخيارات فى المستقبل تتضمن بناء أراض مستصلحة من البحر أو استصلاح مجموعة جزر قبالة البحر وربطها بسدود.

واتخذت سنغافورة بالفعل بعض الإجراءات، بما فى ذلك اقتراح ضريبة على الكربون وضرورة إنشاء أى مشروعات بنية تحتية مهمة فى المستقبل، مثل المطار والميناء الجديدين، على أرض مرتفعة.

وقالت الحكومة هذا العام إنها ستنفق 400 مليون دولار سنغافورى على مدى العامين المقبلين لتحديث وصيانة مصارف المياه وتعزيز قدرتها على مواجهة الفيضانات.

وأدلى رئيس الوزراء بهذا التصريح فى كلمة سنوية للأمة بمناسبة اليوم الوطنى والذى أعلن فيه سياسات وأولويات للحكومة.

 


سنغافورة

أخبار سنغافورة

100 مليار دولار

الغرق

ارتفاع مستوى مياه البحر

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