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سلطات جزر الكناري تجلى 4 آلاف شخص مع اتساع نطاق حرائق الغابات

الأحد، 18 أغسطس 2019 06:13 م
سلطات جزر الكناري تجلى 4 آلاف شخص مع اتساع نطاق حرائق الغابات ارشيفية
رويترز

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دفع اتساع نطاق حريق غابات في جزيرة جران كناريا بجزر الكنارى، السلطات إلى إجلاء4 آلاف شخص اليوم الأحد في حين حذر المسؤولون من صعوبة التعامل مع الحريق بسبب ارتفاع درجات الحرارة وقوة الرياح وانخفاض الرطوبة.

وتقدم الحريق، الذي اندلع يوم السبت قرب بلدة تيخيدا، على جبهتين بمنطقة جبلية بالجزيرة. والتهمت النيران نحو 1799 هكتارا وتسببت في إغلاق 11 طريقا.

وقال أنخيل فيكتور توريس حاكم جزر الكناري في مؤتمر صحفي "الحريق لم يتم احتواؤه أو إيقافه أو السيطرة عليه حتى الآن". ومضى يقول إنه تحدث هاتفيا مع القائم بأعمال رئيس الوزراء بيدرو سانتشيث وطالب المساعدة من الحكومة المركزية.

وتشارك عشر طائرات وطائرات هليكوبتر في جهود إخماد الحريق إضافة إلى نحو 700 رجل إطفاء بينهم 200 من جنود الجيش. وأقلعت ثلاث طائرات أخرى للمشاركة في عمليات الإطفاء.

كانت السلطات قد أخلت تيخيدا من السكان بسبب حريق في وقت سابق.


جزر الكنارى

حريق الكنارى

جزيره جران

اخبار الحرائق

فيكتور توريس

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