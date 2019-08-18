سلطات جبل طارق: لا يمكننا تلبية مطلب أمريكا باحتجاز الناقلة جريس 1

(رويترز)

رفضت سلطات جبل طارق طلبا من الولايات المتحدة باحتجاز الناقلة الإيرانية جريس 1 اليوم الأحد قائلة إنها لا يمكنها الموافقة لأنها ملتزمة بقوانين الاتحاد الأوروبى.

وأصدرت محكمة اتحادية فى واشنطن يوم الجمعة مذكرة احتجاز للناقلة والنفط الذى تحمله ونحو مليون دولار. واحتجز مشاة البحرية الملكية البريطانية الناقلة فى جبل طارق في يوليو للاشتباه فى نقلها النفط إلى سوريا فى انتهاك لعقوبات فرضها الاتحاد الأوروبى.

وقالت حكومة جبل طارق فى بيان "عدم قدرة السلطة المركزية على تنفيذ الأمر المطلوب مرده تطبيق قانون الاتحاد الأوروبى والاختلافات بين أنظمة العقوبات المفروضة على إيران من قبل الاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة".

وأضافت "نظام عقوبات الاتحاد الأوروبي المفروضة على إيران، والمتبع فى جبل طارق، أضيق نطاقا بكثير من ذلك الذى تفرضه الولايات المتحدة".