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سفير مصر بسول يستعرض تاريخ وإنجازات مصر فى محاضرة بالمتحف الوطنى الكورى

الأحد، 18 أغسطس 2019 03:29 م
سفير مصر بسول يستعرض تاريخ وإنجازات مصر فى محاضرة بالمتحف الوطنى الكورى السفير حازم فهمى
(أ ش أ)

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استعرض السفير حازم فهمى سفير مصر لدى كوريا الجنوبية، تاريخ وإنجازات مصر خلال محاضرة حول التاريخ المصرى المعاصر بالمتحف الوطنى الكورى (أحد أهم متاحف كوريا الجنوبية).

وذكرت وزارة الخارجية - فى بيان لها اليوم الأحد، أن السفير فهمى يعد أول سفير عربى يُدعى لإلقاء محاضرة فى المتحف الوطنى الكورى، حيث أشار إلى عبقرية الموقع الجغرافى لمصر وأهمية نهر النيل فى تحقيق نهضة زراعية عظيمة مثلت أساس وعماد الحضارة الفرعونية.

كما تناول أهم ملامح التاريخ المصرى المعاصر تفصيلياً من خلال ثلاث مراحل رئيسية بدءاً من فترة حكم محمد على باشا مروراً بثورة 23 يوليو المجيدة ووصولاً لثورتى 25 يناير 2011 و30 يونيو 2013 ومرحلة النهضة الحالية التى تشهدها مصر.

وشهدت المحاضرة إقبالاً كبيراً من الشباب المُهتم بمعرفة تاريخ مصر المعاصر بما يعكس المكانة الكبيرة التى تحظى بها مصر، حيث تفاعل الحاضرون مع محتوى المحاضرة وخاصةً ما يتعلق بالإنجازات الكبيرة التى حققتها مصر مؤخراً، وكذا العمق الحضارى المصري، وقدرة الشعب المصرى على الحفاظ على كيان دولته على مر العصور.

 


السفير حازم فهمى

كوريا الجنوبيه

المتحف الوطنى الكورى

سول

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