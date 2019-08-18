رئيس مصلحة الجمارك يوجه العاملين بمطار القاهرة بتقديم كافة التسهيلات للحجاج

كتبت رحاب نبيل

وصل مطار القاهرة الدولي ، اليوم الأحد ، السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك ، قادما من الأراضى المقدسة بالسعودية عقب آداء مناسك الحج.

والتقى رئيس مصلحة الجمارك عقب وصوله مطار القاهرة ، بعدد من العاملين بالجمارك ، وأكد على ضرورة بذلهم أقصى الجهود لتيسير الإجراءات الجمركية الخاصة بضيوف الرحمن ، وتقديم كافة التسيهلات لهم والعمل على راحتهم عن طريق اتخاذ جميع التدابير التى من شأنها تسهيل الإجراءات والتيسير على الحجاج العائدين وعلى حركة البضائع خلال عودة الحجاج وموسم الحج وإجراء عمليات فحص الحقائب الخاصة بهم عبر أجهزة الفحص بالأشعة لضمانة السرعة والدقة.

كما تقدم لهم بالشكر على جهودهم التى قاموا بها فى الفترة الأخيرة والتى أسفرت عن ضبط 21 محضر تهرب جمركى خلال فترة العيد عبارة عن كميات من المواد المخدرة والمشغولات الذهبية وأجهزة التنصت والأدوية وغيرها.