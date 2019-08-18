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رئيس الوزراء يتابع تطوير بحيرة قارون ومستجدات قانون المطورين العقاريين

الأحد، 18 أغسطس 2019 10:38 ص
رئيس الوزراء يتابع تطوير بحيرة قارون ومستجدات قانون المطورين العقاريين الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء
كتبت هند مختار

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يرأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، اليوم الأحد، اجتماعا بشأن متابعة المستجدات والمناقشات لقانون اتحاد المطورين العقاريين .
 
كان رئيس الوزراء قد أكد مسبقا على الاحتياج للتوسع فى تسويق العقارات على المستوى العالمى، بالتزامن مع دخول العديد من المنتجات وشركات المطورين العقاريين، مؤكداً أن مصر تستحق أن تتواجد بقوة فى سوق العقار العالمى.  
 
كما التقى  رئيس الوزراء، مؤخرا عدد من المستثمرين العقاريين، وطالبهم بمقترحاتهم حول قانون اتحاد المطورين العقاريين، تمهيداً لتقديمه لمجلس النواب، وذلك بالتعاون مع وزارة الإسكان.
 
كما يعقد رئيس الوزراء اليوم الأحد أيضا، اجتماعا لمتابعة أعمال تطوير بحيرة قارون، بحضور عدد من المسئولين والجهات المعنية. 
 
 

بحيرة قارون

قانون المطورين العقارين

مجلس الوزراء

مصطفى مدبولى

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