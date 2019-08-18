سوبر كورة
Ads
الأحد، 18 أغسطس 2019 04:33 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عالمية

رئيس الكونغو يعلن اكتشاف حقل نفط يهدد مرتبة ليبيا والجزائر فى أفريقيا

الأحد، 18 أغسطس 2019 03:53 م
رئيس الكونغو يعلن اكتشاف حقل نفط يهدد مرتبة ليبيا والجزائر فى أفريقيا
كتبت – هناء أبو العز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلن  رئيس جمهورية الكونغو برازافيل دينيس ساسو نجيسو، اليوم  الأحد، عن اكتشاف حقل للنفط، بمدينة "أويو" مسقط رأسه حيث قدمت "الشركة الإفريقية للتنقيب عن النفط وتوزيعه"، و"هيئة استكشاف وإنتاج النفط"، العاملتان في مجال استغلاله، أبرز خصائص هذا الحقل بجمهورية الكونغو لتكون ثالث منتج للبترول في إفريقيا متقدمة على ليبيا والجزائر.
 
وحسب هاتين الشركتين، فإن الحقل يتكون من 4 آبار، ويقع على مساحة 9392 متر مربع، ويتوقع أن يصل حجم إنتاجه اليومي 983 ألف برميل.
 
ووفقًا لجان مارك ثيستير- تشيكايا، وزير الطاقة الكونغولي،  فإن هذا الاسكتشاف الأول من نوعه يمنح البلاد الكثير من الأمل، حسب ما نشرت صحيفة الوسط الليبية.
 
وتعتبر الكونغو ثامن دولة بإفريقيا من حيث إنتاجها للبترول بإنتاج 350 ألف برميل يوميا، لكن في حال استغلال الحقل بالكامل ، يمكن أن يدفعها لتصبح ثالث أكبر منتج للنفط في في القارة ، متقدمة على الجزائر وليبيا.
 
وبلغ إنتاج ليبيا اليومي من النفط شهر يوليو الماضي 1.05 مليون برميل، والجزائر 1.07 مليون برميل يوميا في حين تبقى حاليا نيحيريا، وأنجولا اكبر منتجين في إفريقيا.
 

الكونغو برازافيل

اكتشاف حقل نفط

الجزائر

ليبيا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
س و ج.. كل ما تريد معرفته عن مصير لاسارتي فى الأهلي بعد الخروج من الكأس

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن مصير لاسارتي فى الأهلي بعد الخروج من الكأس

248 اكتشافاً بتروليا وضعت مصر على خريطة التصدير.. 165 كشف زيت خام و83 كشف غازى.. ظهر وأتول ونورس وحقول المتوسط نقطة التحول للاكتفاء الذاتى والعودة للتصدير.. و7 مزايدات عالمية فتحت الطريق لمزيد من الاستثمارات

248 اكتشافاً بتروليا وضعت مصر على خريطة التصدير.. 165 كشف زيت خام و83 كشف غازى.. ظهر وأتول ونورس وحقول المتوسط نقطة التحول للاكتفاء الذاتى والعودة للتصدير.. و7 مزايدات عالمية فتحت الطريق لمزيد من الاستثمارات

الصحة تطلق حملة على مواقع التواصل الاجتماعى للتوعية بالأخطاء الدوائية

الصحة تطلق حملة على مواقع التواصل الاجتماعى للتوعية بالأخطاء الدوائية

رئيس مصلحة الجمارك يوجه العاملين بمطار القاهرة بتقديم كافة التسهيلات للحجاج

رئيس مصلحة الجمارك يوجه العاملين بمطار القاهرة بتقديم كافة التسهيلات للحجاج

مصر للطيران تنقل 15 ألف حاج من الأراضي المقدسة حتي الآن .. صور

مصر للطيران تنقل 15 ألف حاج من الأراضي المقدسة حتي الآن .. صور

10 معلومات عن مرشح رئاسة الحكومة السودانية.. عبد الله حمدوك

10 معلومات عن مرشح رئاسة الحكومة السودانية.. عبد الله حمدوك

علماء مصر يشكرون الرئيس السيسي بعد تكريم عيد العلم.. صلاح عبيه: لحظة انتظرتها منذ 26 عاما.. الشيمى: التكريم يعكس اهتمام الدولة.. مها سعد: شعور مصر بمجهودى إحساس عظيم.. وتيمور مصطفى: بلادنا تتعافى بكافة المجالات

علماء مصر يشكرون الرئيس السيسي بعد تكريم عيد العلم.. صلاح عبيه: لحظة انتظرتها منذ 26 عاما.. الشيمى: التكريم يعكس اهتمام الدولة.. مها سعد: شعور مصر بمجهودى إحساس عظيم.. وتيمور مصطفى: بلادنا تتعافى بكافة المجالات

الصحة تعلن أرقام الشكاوى والطوارئ لتقديم الخدمات الطبية للمواطنين

الصحة تعلن أرقام الشكاوى والطوارئ لتقديم الخدمات الطبية للمواطنين

إحصائية صادمة.. أزارو يسجل 7 أهداف فى 29 مباراة.. "الرحيل هو الحل"

إحصائية صادمة.. أزارو يسجل 7 أهداف فى 29 مباراة.. "الرحيل هو الحل"

شاهد فى دقيقة.. ليفربول يحقق أرباحا خيالية رغم فشل كوتينيو مع برشلونة

شاهد فى دقيقة.. ليفربول يحقق أرباحا خيالية رغم فشل كوتينيو مع برشلونة

ميتشو فى أول تصريح بعد وصوله القاهرة: الزمالك كبير أفريقيا وسأركز فى عملى

ميتشو فى أول تصريح بعد وصوله القاهرة: الزمالك كبير أفريقيا وسأركز فى عملى

تشييع جثامين 3 شهداء فلسطينيين استهدفهم الاحتلال الاسرائيلى بشمال غزة

تشييع جثامين 3 شهداء فلسطينيين استهدفهم الاحتلال الاسرائيلى بشمال غزة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة