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رئيس الحكومة اليمنية: معركتنا ضد المشروع الإيرانى وجودية ومصيرية

الأحد، 18 أغسطس 2019 06:10 م
رئيس الحكومة اليمنية: معركتنا ضد المشروع الإيرانى وجودية ومصيرية معين عبد الملك
صنعاء /أ ش أ/

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قال رئيس الحكومة اليمنية معين عبد الملك، إن المعركة فى صنعاء وجودية ومصيرية ضد المشروع الإيرانى فى البلاد.

وجدد عبد الملك - خلال لقائه السفير البريطانى لدى اليمن "مايكل آرون"، وفقًا لقناة (العربية) الإخبارية اليوم الأحد- موقف الحكومة والتحالف العربى الثابت ضد المشروع الإيرانى فى اليمن، وعدم السماح لأية ميليشيات متمردة بافتعال أحداث أيًا كانت لتحقيق هذا الهدف.

وأشاد - خلال اللقاء - بالجهود الحثيثة التى يبذلها التحالف بقيادة السعودية؛ لتجاوز ما جرى فى العاصمة المؤقتة "عدن"، وعودة الأوضاع إلى طبيعتها بما يمكن الحكومة من مواصلة أداء دورها لتحسين الخدمات وتخفيف المعاناة على المواطنين، والمضى نحو استكمال استعادة الدولة وإنهاء التمرد الحوثى الطائفى المدعوم إيرانيًا.

من جهته.. جدد السفير البريطانى دعم بلاده المستمر للحكومة اليمنية الشرعية وموقفها الثابت برفض أية تحركات لتقويض جهودها فى فرض الأمن والاستقرار، واستكمال جهود استعادة الدولة، مشيرًا إلى الموقف الموحد للمجتمع الدولى فى دعم الشرعية اليمنية ومساندة جهود التحالف لإنهاء معاناة الشعب اليمني.

 


رئيس الحكومة اليمنية

اليمن

أخبار اليمن

المشروع الإيرانى

ايران

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