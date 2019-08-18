سوبر كورة
Ads
الإثنين، 19 أغسطس 2019 03:17 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عالمية

رئيسة وزراء الدنمارك ترفض بيع أكبر جزيرة فى العالم لترامب

الأحد، 18 أغسطس 2019 11:01 م
رئيسة وزراء الدنمارك ترفض بيع أكبر جزيرة فى العالم لترامب دونالد ترامب الرئيس الأمريكى
(رويترز)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

 قالت رئيسة وزراء الدنمارك، اليوم الأحد، إن جرينلاند ليست للبيع، وإن فكرة بيعها للولايات المتحدة سخيفة، جاء ذلك بعد أن أكد المستشار الاقتصادى للرئيس الأمريكى دونالد ترامب أن الولايات المتحدة مهتمة بشراء أكبر جزيرة فى العالم.

وقالت رئيسة الوزراء مته فريدريكسن لصحيفة سيرمتسياك أثناء زيارتها لجرينلاند "جرينلاند ليست للبيع. جرينلاند ليست دنمركية. جرينلاند ملك مواطنيها. لدى أمل قوى ألا يكون ذلك على محمل الجد".

ومن المقرر أن يزور ترامب كوبنهاجن فى بداية الشهر القادم حيث سيكون القطب الشمالى على جدول أعمال الاجتماعات مع فريدريكسن وكيم كيلسن رئيس حكومة جرينلاند المتمتعة بالحكم الذاتي.

 

كان المستشار الاقتصادى للبيت الأبيض لارى كودلو قد أكد اليوم تقارير نشرتها وسائل الإعلام فى وقت سابق من الأسبوع الماضى ذكرت أن ترامب بحث مع مستشاريه فى أحاديث خاصة فكرة شراء جرينلاند.

 

وقال كودلو لقناة فوكس نيوز "لا أريد التكهن بنتيجة. أقول فقط أن الرئيس الذى يعرف بعض الأمور عن شراء العقارات يريد دراسة عملية شراء جرينلاند".

 

وأضاف أن الموقف "يتطور" مشيرا إلى أن الرئيس الأمريكى الراحل هارى ترومان أراد أيضا شراء جرينلاند، وتابع كودلو "الدنمارك تملك جرينلاند وهى دولة حليفة. جرينلاند مكان استراتيجى هناك. وبها الكثير من المعادن النفيسة".

 

وتعطى اتفاقية دفاعية بين الدنمارك والولايات المتحدة تعود إلى عام 1951 الجيش الأمريكى حقوقا فى قاعدة ثول الجوية بشمال جرينلاند.

 

وتقع جرينلاند بين شمال المحيط الأطلسى والمحيط القطبى الشمالى وتعتمد على الاقتصاد الدنماركي. وسلطات الجزيرة معنية بشؤونها المحلية فى حين تتحمل كوبنهاجن مسؤولية الدفاع والسياسة الخارجية.

 

 


رئيسة وزراء الدنمارك

أخبار الدنمارك

الدنمارك

جزيرة

ترامب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
5 دول تستحوذ على ثلث الصادرات المصرية.. تعرف عليها × 7 معلومات

5 دول تستحوذ على ثلث الصادرات المصرية.. تعرف عليها × 7 معلومات

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأحد

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأحد

مصر بطل العالم ..أحفاد الفراعنة يحلقون فى سماء كرة اليد العالمية.. هزموا الماكينات الألمانية 28/32 فى نهائى مونديال مقدونيا.. أبطال اليد توجوا باللقب للمرة الأولى فى التاريخ.. ومجدى أبو المجد مدرب يصنع البسمة

مصر بطل العالم ..أحفاد الفراعنة يحلقون فى سماء كرة اليد العالمية.. هزموا الماكينات الألمانية 28/32 فى نهائى مونديال مقدونيا.. أبطال اليد توجوا باللقب للمرة الأولى فى التاريخ.. ومجدى أبو المجد مدرب يصنع البسمة

الفراعنة يصنعون التاريخ.. مصر بطل العالم لناشئى كرة اليد.. كاريكاتير

الفراعنة يصنعون التاريخ.. مصر بطل العالم لناشئى كرة اليد.. كاريكاتير

بعد التتويج باللقب.. تعرف على قائمة شرف نجوم اليد أبطال العالم

بعد التتويج باللقب.. تعرف على قائمة شرف نجوم اليد أبطال العالم

اليوم السابع: مصر تحارب فوضى الدواء

اليوم السابع: مصر تحارب فوضى الدواء

موجز 6.. تطوير ميدان التحرير ضمن القاهرة التاريخية ومسلة 19 مترا تزينه

موجز 6.. تطوير ميدان التحرير ضمن القاهرة التاريخية ومسلة 19 مترا تزينه

شاهد.. ولادة ثلاثة أشبال لنمور البنغال من النوع المهدد بالإنقراض فى بيرو

شاهد.. ولادة ثلاثة أشبال لنمور البنغال من النوع المهدد بالإنقراض فى بيرو

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن مصير لاسارتي فى الأهلي بعد الخروج من الكأس

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن مصير لاسارتي فى الأهلي بعد الخروج من الكأس

248 اكتشافاً بتروليا وضعت مصر على خريطة التصدير.. 165 كشف زيت خام و83 كشف غازى.. ظهر وأتول ونورس وحقول المتوسط نقطة التحول للاكتفاء الذاتى والعودة للتصدير.. و7 مزايدات عالمية فتحت الطريق لمزيد من الاستثمارات

248 اكتشافاً بتروليا وضعت مصر على خريطة التصدير.. 165 كشف زيت خام و83 كشف غازى.. ظهر وأتول ونورس وحقول المتوسط نقطة التحول للاكتفاء الذاتى والعودة للتصدير.. و7 مزايدات عالمية فتحت الطريق لمزيد من الاستثمارات

الصحة تطلق حملة على مواقع التواصل الاجتماعى للتوعية بالأخطاء الدوائية

الصحة تطلق حملة على مواقع التواصل الاجتماعى للتوعية بالأخطاء الدوائية

رئيس مصلحة الجمارك يوجه العاملين بمطار القاهرة بتقديم كافة التسهيلات للحجاج

رئيس مصلحة الجمارك يوجه العاملين بمطار القاهرة بتقديم كافة التسهيلات للحجاج

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة