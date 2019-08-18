سوبر كورة
Ads
الأحد، 18 أغسطس 2019 01:11 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية صحة وطب

دراسة: الإفراط في أدوية مرض السكرى خطير على الصحة

الأحد، 18 أغسطس 2019 05:00 ص
دراسة: الإفراط في أدوية مرض السكرى خطير على الصحة مرض السكر-صورة ارشيفية
كتب بيتر إبراهيم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
حذر بحث جديد الأشخاص الذين يعانون من مرض السكرى، وخاصة المصابين بداء السكري من النوع 1، قد يزيد لديهم خطر الإصابة بنقص السكر في الدم إذا تلقوا الكثير من العلاج لخفض الجلوكوز.
 
ووفقاً للموقع الطبى الأمريكى "MedicalXpress"، حذر الباحثون من جامعة نيويورك الكثير من المصابين بداء السكري من النوع من عدم مراقبة مستويات الجلوكوز لديهم، مما قد يؤدي إلى سوء استخدام الأنسولين أو علاجات السكر.
مرض السكر
مرض السكر
 
ووجد الباحثون أن الكثير من الناس يتلقون الكثير من العلاج لخفض نسبة الجلوكوز، وهذا يزيد من خطر إصابة الشخص بنقص السكر في الدم، أو انخفاض مستويات السكر في الدم بشكل غير طبيعي، وهو واحد من أكثر الآثار الضارة الخطيرة الشائعة للعلاج بمرض السكري، مما يتسبب في ضرر فوري وطويل المدى، حيث يرتبط بزيادة خطر الوفاة، وأمراض القلب والأوعية الدموية، وضعف الإدراك، السقوط والكسور، وضعف نوعية الحياة.
 
وأضاف الباحثون أن كبار السن وغيرهم من الأشخاص معرضون أكثر لخطر الإصابة بنقص السكر في الدم ، بسبب العلاج المكثف أو الزائد.
 

مرض السكر

علاج مرض السكر

السكر

علاج

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
إحصائية صادمة.. أزارو يسجل 7 أهداف فى 29 مباراة.. "الرحيل هو الحل"

إحصائية صادمة.. أزارو يسجل 7 أهداف فى 29 مباراة.. "الرحيل هو الحل"

شاهد فى دقيقة.. ليفربول يحقق أرباحا خيالية رغم فشل كوتينيو مع برشلونة

شاهد فى دقيقة.. ليفربول يحقق أرباحا خيالية رغم فشل كوتينيو مع برشلونة

ميتشو فى أول تصريح بعد وصوله القاهرة: الزمالك كبير أفريقيا وسأركز فى عملى

ميتشو فى أول تصريح بعد وصوله القاهرة: الزمالك كبير أفريقيا وسأركز فى عملى

تشييع جثامين 3 شهداء فلسطينيين استهدفهم الاحتلال الاسرائيلى بشمال غزة

تشييع جثامين 3 شهداء فلسطينيين استهدفهم الاحتلال الاسرائيلى بشمال غزة

الخشت: جامعة القاهرة احتلت المركز الأول فى حصد الجوائز بنسبة 26%

الخشت: جامعة القاهرة احتلت المركز الأول فى حصد الجوائز بنسبة 26%

الأرصاد: طقس الغد مائل للحرارة بالعاصمة والعظمى بالقاهرة 34 درجة

الأرصاد: طقس الغد مائل للحرارة بالعاصمة والعظمى بالقاهرة 34 درجة

شاب منشق على قيادات الإخوان الإرهابية: عقولهم شاخت والتخلص منهم ضرورة

شاب منشق على قيادات الإخوان الإرهابية: عقولهم شاخت والتخلص منهم ضرورة

بعد توديع البطولة الثانية.. لاسارتى يكلف الأهلي 2 مليون جنيه شهرياً

بعد توديع البطولة الثانية.. لاسارتى يكلف الأهلي 2 مليون جنيه شهرياً

أكبر شركة سياحية إسبانية فى العالم: الإسبان يفضلون الشواطئ المصرية عن بلدهم

أكبر شركة سياحية إسبانية فى العالم: الإسبان يفضلون الشواطئ المصرية عن بلدهم

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم..تعرف عليها

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم..تعرف عليها

مصر تحتفل بعلمائها.. كيف أصبح "العلم" ضمن أولويات الرئيس ؟ أطلق مبادرة قومية لبناء مجتمع يتعلم ويفكر ويبتكر.. ونواب: اهتمام السيسى بتكريم العلماء وأساتذة الجامعات يؤكد أن البحث العلمى أبرز أولوياته

مصر تحتفل بعلمائها.. كيف أصبح "العلم" ضمن أولويات الرئيس ؟ أطلق مبادرة قومية لبناء مجتمع يتعلم ويفكر ويبتكر.. ونواب: اهتمام السيسى بتكريم العلماء وأساتذة الجامعات يؤكد أن البحث العلمى أبرز أولوياته

السيسى: حان الوقت لتحويل اقتصادنا إلى قطاع قائم على العلم والمعرفة

السيسى: حان الوقت لتحويل اقتصادنا إلى قطاع قائم على العلم والمعرفة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة