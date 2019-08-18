دار الإفتاء: لا يجوز استخدام شبكات الواى فاى دون علم أصحابها

ردت دار الإفتاء المصرية، على سؤال أحد متابعى صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، حول استخدام شبكات الواى فاى دون علم أصحابها.



وجاء نص السؤال الذى نشرته الدار على صفحتها الرسمية: "هل يجوز لى أن أدخل على شبكات النت اللاسلكية الموجودة بجوار منزلى بدون إذن أصحابها؟".



وقالت دار الإفتاء: "لا يجوز الدخول على شبكات النت اللاسلكية المشفرة بدون إذن أصحابها، ويجوز الدخول على شبكات النت اللاسلكية المفتوحة غير المشفَّرة، إذا كانت فى الأماكن العامة؛ كالمطارات، ومراكز التَّسوُّق، والفنادق، والمؤتمرات، وكانت خدمة مكفولة لعموم الناس".