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حملات لرفع الإشغالات والقمامة بشوارع السيدة زينب وحى المقطم

الأحد، 18 أغسطس 2019 08:31 م
حملات لرفع الإشغالات والقمامة بشوارع السيدة زينب وحى المقطم جانب من حملة الازالة
كتب سيد الخلفاوى

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شن حى المقطم برئاسة اللواء مدحت عبد اللطيف، عدد من الحملات للرقابة على الأبنية المخالفة ورفع الإشغالات من الشوارع، أسفرت عن فك شدة خشبية ب 12مساكن اطلس كما قام الحى بحملة لرفع الاشغالات أمام المقاهى والمحلات بشوارع الحى بالاضافة الى حملة لنظافة ورفع تراكمات القمامة بشارع 9 - والجبل - مدخل الاسمرات - صبحى حسين والشوارع الداخلية - منطقة الزلزال - السوق - وامام موقف الاتوبيس.
 
 
وفى سياق أخر شن حى السيدة زينب ، برئاسة حسام الدين رأفت ، حملات متنوعة مسائية وصباحية لرفع الإشغالات وضبط المخالفات بشوارع "مساكن أبو الريش، و ميدان السيدة زينب - وشارع بورسعيد - وروضة السيدة - وارض جزيل -و منطقة سور مجرى العيون - قدرى - خيرت نوبار- اسماعيل اباظة - الفلكى- المبتديان القصر العينى -على يوسف - الريس - ميدان أبو الريش - بيرم التونسى - مستشفى المقطم - محيط مسجد الرواس كما قام الحى برفع تراكمات القمامة من الشوارع .
 
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السيدة زينب

المقطم

الاشغالات

انتشار القمامة

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