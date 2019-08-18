حملات لرفع الإشغالات والقمامة بشوارع السيدة زينب وحى المقطم

كتب سيد الخلفاوى

شن حى المقطم برئاسة اللواء مدحت عبد اللطيف، عدد من الحملات للرقابة على الأبنية المخالفة ورفع الإشغالات من الشوارع، أسفرت عن فك شدة خشبية ب 12مساكن اطلس كما قام الحى بحملة لرفع الاشغالات أمام المقاهى والمحلات بشوارع الحى بالاضافة الى حملة لنظافة ورفع تراكمات القمامة بشارع 9 - والجبل - مدخل الاسمرات - صبحى حسين والشوارع الداخلية - منطقة الزلزال - السوق - وامام موقف الاتوبيس.

وفى سياق أخر شن حى السيدة زينب ، برئاسة حسام الدين رأفت ، حملات متنوعة مسائية وصباحية لرفع الإشغالات وضبط المخالفات بشوارع "مساكن أبو الريش، و ميدان السيدة زينب - وشارع بورسعيد - وروضة السيدة - وارض جزيل -و منطقة سور مجرى العيون - قدرى - خيرت نوبار- اسماعيل اباظة - الفلكى- المبتديان القصر العينى -على يوسف - الريس - ميدان أبو الريش - بيرم التونسى - مستشفى المقطم - محيط مسجد الرواس كما قام الحى برفع تراكمات القمامة من الشوارع .