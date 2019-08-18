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حكومة جبل طارق ترفض الطلب الأمريكى باحتجاز ناقلة النفط الإيرانية

الأحد، 18 أغسطس 2019 06:52 م
حكومة جبل طارق ترفض الطلب الأمريكى باحتجاز ناقلة النفط الإيرانية ناقلة نفط _ صورة أرشيفية
لندن /أ ش أ/

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أعلنت حكومة جبل طارق، اليوم الأحد، رفضها لطلب الولايات المتحدة بالإبقاء على احتجاز ناقلة النفط الإيرانية التى تستعد لمغادرة مياهها الإقليمية، موضحة أن العقوبات الأمريكية التى بموجبها ترغب واشنطن باحتجاز الناقلة غير قابلة للتطبيق فى الاتحاد الأوروبي، وقالت إن الولايات المتحدة تسعى إلى مصادرة ناقلة النفط لأسباب ترتبط "جوهريا" بالعقوبات الأمريكية ضد إيران.

وأضافت الحكومة ـ فى بيان نقلته صحيفة (جبل طارق كرونيكل) فى نسختها الإلكترونية اليوم ـ إنه لا يوجد نظام معادل للعقوبات فى جبل طارق أو المملكة المتحدة أو بقية دول الاتحاد الأوروبي، وإن نظام عقوبات الاتحاد الأوروبى على إيران يختلف اختلافا جذريا عن نظام الولايات المتحدة".

وأشار البيان إلى أن "عجز السلطة المركزية عن تنفيذ الطلب هو نتيجة لعمل قانون الاتحاد الأوروبى والاختلافات فى أنظمة العقوبات المطبقة على إيران فى الاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة".

يذكر أنه تم احتجاز الناقلة "جريس 1"، التى تحمل 2.1 مليون برميل من الخام الإيراني، من قبل وكالات إنفاذ القانون فى جبل طارق ومشاة البحرية الملكية البريطانية فى 4 يوليو للاشتباه فى انتهاكها لعقوبات الاتحاد الأوروبى عن طريق نقل النفط إلى سوريا، لكن جبل طارق رفع أمر الاعتقال يوم الخميس الماضى بعد أن قال رئيس الوزراء فابيان بيكاردو إنه حصل على تأكيدات كتابية من طهران بأن الشحنة لن تذهب إلى سوريا.

 


حكومة جبل طارق

أمريكا

احتجاز ناقلة النفط الإيرانية

ناقلة النفط الإيرانية

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